FOOD TA VIE – Les découvertes de novembre 2022

Cool et Simple

Des solutions surgelées de haute qualité

Cool et Simple brasse la cage des surgelés! De l’entrée au dessert, du souper au party de famille, elle vous propose des aliments de qualité resto, la crème des ingrédients et plus de temps pour vous.

De plus, retrouvez maintenant en exclusivité chez Cool et Simple un vaste assortiment des 60 meilleures créations surgelées de marque Maison Thiriet, chef de file français des produits surgelés premium. Ce lancement des plus grands succès de Maison Thiriet est une première au Canada et il vient renforcer l’offre unique et différenciée de surgelés gourmands déjà offerte par Cool et Simple. L’entreprise souhaite ainsi relever la barre et apporter des solutions surgelées de haute qualité dans les segments en demande du prêt-à-manger et du prêt-à-cuisiner.

Cool et Simple est une entreprise québécoise offrant plus de 200 produits dans ses 4 boutiques de Montréal et sur son site Web.

Apprenez-en plus en vous rendant au cool-simple.com ou via ses médias sociaux!

LOCO

Pour un panier d’épicerie écologique

LOCO est une épicerie écologique et zéro déchet qui offre une gamme complète d’aliments, de produits d’usage courant et d’accessoires! Elle analyse le cycle de vie des produits afin de vous proposer les meilleurs produits existants au Québec! On y travaille chaque jour à mettre en valeur un réseau de + de 100 petits producteurs d’ici! Vous pouvez d’ailleurs retrouver une carte avec tous ces producteurs sur le site Internet de l’entreprise ainsi qu’une fiche personnalisée pour chacun qui explique pourquoi ils changent le monde!

Selon OXFAM, c’est en moyenne seulement 14 % du prix d’achat qui va aux producteurs dans les supermarchés et le système alimentaire mondialisé. LOCO est fière de remettre en moyenne 65 % du prix de vente directement à ses petits producteurs!

Que ce soit pour des aliments frais ou secs, des produits corporels ou ménagers ou encore pour découvrir des idées cadeaux écoresponsables, LOCO vous assure que votre panier d’épicerie sera le plus écologique.

Apprenez-en plus en vous rendant au epicerieloco.ca ou via ses médias sociaux!

