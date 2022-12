De tout pour pitou, minou et autres poilus! – édition 2022!

Les Fêtes arrivent à grands pas et vous angoissez à l’idée de ne pas trouver LE cadeau qui fera plaisir à chacun de vos proches, mais qu’en est-il de votre animal de compagnie?

Bon nombre d’entreprises québécoises se sont donné pour mission de gâter votre cher toutou, que ce soit via l’alimentation, les accessoires, les soins ou même l’éducation! En voici quelques-unes qui sauront plaire à pitou comme à minou!

Animal vert

Toutes les dernières tendances en alimentation

Épiceries pour animaux spécialisées en alimentation et produits naturels fondées par un spécialiste en nutrition animale, les trois boutiques Animal vert offrent un service personnalisé par des employé(e)s dûment formé(e)s et compétent(e)s.

Chaque succursale possède une impressionnante pharmacie naturelle composée de suppléments et remèdes pour favoriser la santé et la longévité de vos animaux. Vous trouverez chez Animal vert toutes les dernières tendances en alimentation ainsi qu’un vaste choix de nourritures naturelles. Le choix des produits y est toujours fait de façon attentionnée en favorisant les plus écologiques et locaux possible.

Animal vert a trois adresses à Montréal – Plateau, Mile-End et Villeray – et est LA référence dans le domaine de l’alimentation canine et féline. Leur équipe saura à coup sûr vous aider à faire des choix éclairés pour vos animaux.

Plus de détails au animalvert.com

Chef Canin

Les bienfaits et nutriments d’une proie entière

Chef Canin, fière entreprise lanaudoise créée en 2016, a pour mission d’offrir une nourriture crue équilibrée de haute qualité à partir d’aliments frais, naturels, non transformés et de qualité consommation humaine. Sa philosophie est basée sur les bienfaits et nutriments qu’offre une proie entière, telle qu’elle l’était initialement sur le menu de vos chiens et de vos chats.

L’entreprise est aujourd’hui en mesure d’offrir plusieurs recettes telles que Bœuf, Bœuf/Poulet, Poulet et Bœuf/Saumon. De plus, elle vous offrira bientôt huit nouvelles recettes pour chiens et trois nouvelles recettes pour chats afin de venir satisfaire autant leur appétit que leurs besoins nutritionnels.

Chef Canin offre également une gamme de suppléments naturels tels que : varech, valériane, ortie, poudre de moule verte, argent colloïdal, poudre de citrouille et plusieurs autres suppléments afin de répondre aux besoins plus spécifiques de votre compagnon. La santé animale est sa priorité!

Apprenez-en plus au chefcanin.com!

Gourmet Animal

L’expert équestre qu’il vous faut!

Chez Gourmet Animal, vous avez la chance de tirer avantage d’une grande expertise. Saviez-vous que tout modèle de selle ne fait pas à chaque cheval? L’entreprise a les outils pour vous aider à faire le bon choix, au besoin.

Propriétaires de chevaux, compétiteurs dans l’âme… le personnel que vous rencontrerez chez Gourmet Animal saura vous conseiller dans votre choix de moulées et les quantités à donner, tout en tenant compte de l’activité et des besoins de votre cheval. L’équipe Gourmet Animal possède une grande expertise pour vous conseiller en équipement, accessoires et produits.

Vous êtes propriétaire d’une petite, moyenne ou grosse écurie? Vous avez besoin de ripe, moulée, accessoires? On y offre de multiples services et expertises, dont la mesure de votre cheval pour l’achat d’une selle. Allez rencontrer et parler aux conseillers; une visite saura vous convaincre et vous repartirez en toute confiance, sachant que les besoins de votre animal demeurent leur priorité.

Rendez-vous au gourmet-animal.com pour plus d’info!

Les Quatre Pattes à l’École

Éducation bienveillante

Les Quatre Pattes à l’École est une entreprise d’éducation canine qui modifie et améliore les comportements des chiens en utilisant des méthodes d’éducation de bienveillance basées sur la science et le respect de l’animal.

L’entreprise s’occupe de créer des plans d’actions personnalisées pour chaque famille afin de combler les besoins des chiens et de leurs propriétaires. Les consultations permettent de mieux comprendre le langage canin, de savoir quels sont les besoins de Fido ainsi que de voir en personne comment on peut venir apprendre de nouveaux comportements à votre meilleur ami.

Les Quatre Pattes à l’École, fière membre du Regroupement Québécois des Intervenants en Éducation Canine, s’assure d’être à l’affût des dernières études scientifiques et de suivre un code de déontologie pour offrir le meilleur service possible à ses clients.

Pour plus d’information, visitez lesquatrepattesalecole.com

ORUS

La vie est plus belle avec un chien!

Pour Christophe Corré, coach pour humain en comportement canin et fondateur d’ORUS, la vie est plus belle avec un chien. Il est un inconditionnel militant du bien-être animal et accompagne les familles à créer une relation de confiance, engagée, sincère et durable avec leur chien, dans le respect de chacun de ses membres.

Pour Christophe, la première étape essentielle dans la création du lien de confiance avec votre chien est d’adopter de manière RESPONSABLE et RÉFLÉCHIE. L’étape suivante est de vous outiller et développer des compétences pour éduquer votre chien et bâtir un niveau de communication qui facilite une cohabitation harmonieuse et des échanges qui répondent aux attentes et aux besoins de tout le monde, y compris ceux du chien.

C’est sur la base des dernières connaissances en comportement canin et tout au long de la vie de votre chien que Christophe vous propose de vous accompagner.

Découvrez en plus au orus.services

Votre animal de compagnie vous accompagne tout au long de l’année; c’est donc la moindre des choses que de lui offrir un présent pour souligner votre attachement! Pour les Fêtes, gâtez-le en achetant local 😊

