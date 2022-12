Vins et plaisirs: du choix pour vos tablées festives!

Pour vos fêtes de Noël et du Jour de l’an, le choix d’un bon cognac est toujours un gage de succès. Seule, sur glace ou en cocktail, cette eau-de-vie de vin, dont les raisins proviennent exclusivement de Cognac, est reconnue comme fine et distinguée. Ce cognac a un nez fruité et puissant. Des notes d’agrumes, de coing, d’abricots, de cannelle, de miel et d’épices se perçoivent à la dégustation; ce qui en fait un spiritueux à la fois complexe et suave. Moyennement corsé, avec des notes de chêne et des saveurs persistantes, il plaira en fin de repas avec de bons fromages ou une bûche à l’orange, chocolat et orange (comme la Brazilia de la pâtisserie ÔFauria). Une belle façon aussi d’étirer la soirée et de le proposer en accord gourmand. Se boit aussi avec le café, pour un café alcoolisé des plus gourmands!

Cognac, 750 ml

France, Poitou-Charentes

Code SAQ: 44990

Prix : 65,25 $