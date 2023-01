Des Idées-cadeaux originales et locales pour votre valentin(e)!

Vous en avez assez, année après année, d’offrir le même genre de cadeaux pour la Saint-Valentin? Pour l’édition 2023 de la fête de l’amour, exit les fleurs, les chocolats et les oursons en peluche! On vous a concocté une liste d’idées-cadeaux tous plus originales les unes que les autres – des idées qui encouragent également l’achat local – question de vous inspirer dans votre quête du parfait cadeau! Psst. Ça fait plaisir! 🙂

Distillerie de Montréal

La vie en rose et de l’amour pour la Saint-Valentin!

C’est l’occasion de célébrer les gens que nous aimons, nos amis et nos amours, dans la joie et le plaisir. Pour ce faire, la Distillerie de Montréal vous suggère un duo de gins complètement adorables et savoureux!

Débutez votre soirée avec le gin Rosemont Rose préparé en gin tonic, qui vous délectera avec ses saveurs fraîches et fruitées de canneberge, de rhubarbe et de genièvre. Terminez votre soirée sur une note plus suave avec le Rosemont Madame Gin Amour, simplement servi sur glace, il vous plongera au cœur de ses arômes de cacao gourmand, de vanille, de bergamote et de monarde. Disponibles en SAQ! L’équipe de la Distillerie vous souhaite bonne Saint-Valentin!

Entourage sur-le-lac Resort

Le parfait nid d’amour près de Québec!

Situé sur une plage privée du lac Beauport, à 15 minutes de Québec, découvrez ce resort au design moderne, aux espaces invitants et à la table gourmande.

Les 166 chambres et suites sont toutes équipées d’un balcon, d’un frigo, d’un four à micro-ondes et d’une table confortable pour déguster un bon repas du restaurant L’îlot Repère gourmand. Jumelé à une offre d’animations et d’activités promettant un bien-être assuré, l’hôtel Entourage sur-le-Lac est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept.



Des produits de qualité, des services innovants axés sur l’art de vivre, c’est la destination par excellence à Québec pour vivre de bons moments en couple à la Saint-Valentin!

La pincée

Pour rehausser vos soirées de couple!

La pincée, c’est une gamme de mélanges d’épices frais et originaux développée instinctivement grâce à l’expertise de Catherine de Gongre et François Maisonneuve. Une collection créative dont les matières brutes de première qualité sont toujours à l’honneur dans chacun des pots!

Il s’agit donc d’un cadeau parfait pour votre douce moitié qui aime cuisiner, ou tout simplement pour lui préparer un excellent repas d’amoureux à l’occasion de la Saint-Valentin!

Luvo Candles

Trouvez votre fragrance signature!



LUVO vient de lancer quatre nouvelles fragrances, juste à temps pour la Saint-Valentin! Lavande et Bergamote, Cachemire et Vanille, Rose églantier et Cardamome, et Poire et Magnolia, il y en a forcément une qui est faite pour vous et qui fera le délice de votre partenaire.



Les nouvelles fragrances sont disponibles en bougies parfumées, eaux de parfum et diffuseurs à mèches dans les ensembles cadeaux à partir de 29,95$.

Boutique Ma Caféine

Choix de trois formidables boites-cadeaux thématiques!

Pour la Saint-Valentin, la boutique Ma Caféine propose trois boîtes remplies de produits d’entreprises québécoises pour faire plaisir à l’être aimé: la Coup de foudre, la Romantique et l’Addiction.

Ils ont travaillé avec plusieurs entreprises québécoises afin de proposer LE cadeau original ultime qui saura surprendre et séduire votre être cher. Les boîtes sont composées autour du thème de la Saint-Valentin, pour stimuler et éveiller vos sens. Vous y retrouverez des produits québécois évidemment en lien avec la caféine, ainsi que divers produits des entreprises chouchous de l’équipe de Ma Caféine.

Basée à Boucherville, Ma Caféine est une boutique spécialisée dans l’univers de la caféine, qui a su se diversifier en proposant des boîtes cadeaux thématiques. Vous y trouverez plein d’idées cadeaux, des équipements, des accessoires, cafés, thés, et plus encore. Vous pouvez aussi commander en ligne et vous faire livrer en 24 à 48h.

Vieux-Port de Montréal

Une destination romantique!

Venez passer la Saint-Valentin sur la Patinoire du Vieux-Port, une expérience unique dans un cadre magique, avec une animation spéciale pour l’occasion qui prône l’amour et l’amitié. Quoi de plus romantique que de patiner main dans la main, dans un cadre féérique avec le panorama du centre-ville et les reflets colorés de la Grande Roue de Montréal sur la glace?

Jusqu’au 5 mars, la Patinoire réfrigérée vous accueille, avec une glace de qualité exceptionnelle en tout temps et une ambiance des plus animées. Pour connaître l’ensemble des services offerts, les heures d’ouverture précises et les tarifs, visitez le site web!

Alpagas du Domaine Poissant

Pour une balade en bonne compagnie!

Quoi faire à la Saint-Valentin pour surprendre l’être aimé? Chez Alpagas du Domaine Poissant, il y a de l’amour dans l’air! Il n’y a rien de plus romantique et original qu’une balade en compagnie d’un alpaga à vos côtés. La balade s’effectue dans un magnifique sentier privé du Mont St-Hilaire, décoré avec la thématique de l’Amour pour rendre ce moment encore plus magique, un moment qui restera gravé dans vos mémoires. Immortalisez le tout en prenant des photos!

Vous aimeriez faire encore plus plaisir à votre douce moitié? Un petit arrêt à la boutique vous permettra de découvrir de magnifiques produits faits de fibre d’alpaga. Vous y trouverez des bas, des mitaines, des tuques, de beaux oursons de fourrures et plus encore.

L’équipe du domaine se fera un plaisir de partager sa passion pour les alpagas avec vous. Les places sont limitées, réservez dès maintenant!

Coffrets Prestige

Du temps de qualité : le cadeau parfait pour gâter votre couple!

Que ce soit le temps d’une soirée ou d’un séjour, pas question d’oublier votre douce moitié à l’occasion de la Saint-Valentin: c’est le moment de passer du temps précieux avec elle! Le temps d’une journée bien spéciale, vos responsabilités peuvent bien attendre…

Coffrets Prestige propose, depuis 13 ans maintenant, des coffrets-cadeaux d’activités qui plaisent à coup sûr. C’est le cadeau parfait pour la Saint-Valentin! Coffrets Prestige est le n°1 des coffrets-cadeaux thématiques au Québec : bien-être, gastronomie, activité et séjour, plus de 1000 forfaits à travers 29 coffrets thématiques.

En plus d’encourager l’achat local, la livraison est offerte, il n’y a aucune date d’expiration et c’est échangeable en tout temps! Avec le grand choix de coffrets-cadeaux, vous pouvez choisir celui qui vous ressemble vraiment.

Ecolocado

De délicieuses découvertes conçues par des artisans québécois!

On n’est jamais à court d’idées pour se gâter ou se faire plaisir avec Ecolocado! S’inspirant des saisons, l’entreprise crée des boîtes-cadeaux originales permettant à ses clients de faire de délicieuses découvertes conçues par des artisans québécois!

On y trouve des articles écolos, des produits cocooning, des gourmandises et plein de trésors que petits et grands prennent plaisir à déballer. Pour faire plaisir à sa douce moitié pour la Saint-Valentin, la boutique Ecolocado vaut définitivement le détour. Il est possible d’y choisir une boîte toute prête ou de sélectionner les produits qu’on veut offrir en cadeau pour créer sa propre boîte sur mesure.

Et pourquoi pas un abonnement mensuel afin de renouveler le plaisir tous les mois?

Le Marché Artisans

Fièrement gourmand et amoureux des saveurs d’ici

Le Marché Artisans est l’endroit de prédilection des épicuriens qui ont un intérêt pour l’achat local. Pour célébrer la Saint-Valentin, leur brigade a soigneusement développé une offre à emporter qui se décline en plusieurs services à partager, afin que votre douce moitié et vous-même puissiez longuement profiter de ce précieux moment.

Leur menu terre et mer vous laissera apprécier une cuisine raffinée dans l’intimité de votre maison, en toute simplicité. Vous terminerez votre copieux repas avec le dessert du Chef pâtissier Jean-Marc Guillot, Meilleur Ouvrier de France, dont les créations sont aussi délicieuses que plaisantes à l’œil. Il est possible d’ajouter une bouteille de vin ou de cidre à votre coffret afin d’élever votre expérience.

La Lichée

Les caramels incontournables pour la Saint-Valentin!

La Lichée est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la confection de caramels à tartiner. Leurs produits gourmands et onctueux sont de petits plaisirs sucrés toujours bien appréciés. Pour la Saint-Valentin, La Lichée propose des caramels parfaits à offrir à sa douce moitié, à sa famille, à ses amis, ou à soi-même!

Leur caramel festif, le caramel chocolat crème de menthe, est idéal à déguster avec une fondue dessert en amoureux (psst: il est actuellement en rabais!). Pour les indécis, vous ne vous tromperez pas avec leur petit favori, le caramel fleur de sel, sans oublier leurs trios de caramels classiques et choco-cafés, qui incarnent la petite attention parfaite pour ceux que vous aimez.

Le 14 février, rien de mieux qu’une journée de l’amour des plus gourmandes avec La Lichée!

Théâtre aux Écuries

Pour profiter d’art vivant avec votre moitié: trois spectacles pour un seul prix!

Le Théâtre aux Écuries (situé au centre du quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) vous propose une offre incroyable : trois spectacles différents pour seulement 55$! Oui, oui, vous avez bien lu, 55$! Profitez de leur riche programmation et voyagez dans différents univers théâtraux pour la Saint-Valentin!

En février, découvrez le théâtre d’objets et de marionnettes pour petits et grands avec « Racontars Arctiques » et les trois spectacles du Théâtre de La Pire Espèce.

Du 7 au 25 mars, « Fantômes » de Système Kangourou vous transportera dans une poétique veillée dansante.

Du 11 au 22 avril, Sophie Gee se confie avec une réécriture des Bonnes de Jean Genet.

Du 13 au 22 juin, Pirata Théâtre réalise un jardin sur scène avec « L’Espèce Fabulatrice », un spectacle post-effondrement.

Une programmation éclatante et diversifiée à ne pas manquer ! La promotion se fera automatiquement lors de votre achat en ligne.

Boutique Ma Caféine

Pour les amoureux de café maison!

Ma Caféine vous propose une vaste gamme de machines à café automatiques et manuelles, conçues par des manufacturiers de renom comme Jura, Philips, Saeco et Lelit, mais aussi des moulins à café, des bouilloires ou encore des systèmes d’infusion manuels tels que le Chemex, le V60 ou l’Aeropress.



Cette boutique spécialisée basée à Boucherville saura vous conseiller pour choisir la machine faite pour vous selon vos besoins. Le tout en vous faisant une démonstration et une dégustation sur le vaste choix d’appareils disponibles en démonstration en boutique.



Vous y trouverez aussi une large gamme d’accessoires et de produits spécialisés dans l’univers de la caféine, comme les boissons végétales de noix de macadam Milkadamia ou de pois Sproud.

Pour des idées-cadeaux, comme des boites thématiques remplies de beaux produits québécois, Ma Caféine, c’est LA destination sur la Rive-Sud!

