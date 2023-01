Défi 28 jours 2023: découvrez des alternatives succulentes et sans alcool!

« On boit ce soir? »

Voilà une invitation comprise par tout le monde au Québec. Et on ne parle pas ici de se réunir autour d’un 2L d’Orange Crush.

D’un point de vue sémantique, si au fil du temps le sens du verbe « boire » est devenu aussi chargé, c’est probablement signe de la place proéminente que prend l’alcool dans nos vies, mais surtout, du rapport régulier, voire ponctuel, que nous entretenons avec lui.

Depuis maintenant dix ans, le Défi 28 jours sans alcool – une heureuse initiative propulsée par la Fondation Jean Lapointe – entend rallier les Québécois.e.s autour d’objectifs communs : prendre collectivement conscience de la place qu’occupe l’alcool dans nos vies, tout en amassant des fonds afin de soutenir des programmes qui sensibilisent les jeunes aux problèmes liés à la surconsommation d’alcool et d’autres substances.

Voici donc 10 alternatives festives, délicieuses et sans alcool qui vous aideront à bien naviguer durant votre Défi 28 jours!

Cocktails classiques

Atypique

Atypique, dont Étienne Boulay est le fier ambassadeur, est un joueur majeur dans le marché en pleine expansion des cocktails sans alcool. En ne faisant aucun compromis sur le goût, ces répliques des cocktails classiques offrent une belle alternative aux consommateurs qui souhaitent réduire ou couper leur consommation d’alcool.

Le portfolio d’Atypique se compose de ce cocktail d’origine italienne : le Spritz, son Gin & Tonic bien balancé et frais en bouche, son Mojito au bon goût de menthe et de lime, son Rhum épicé & Cola débordant de saveurs, son grand classique l’Amaretto Sour ainsi que son nouveau cocktail, disponible en édition limitée, le Vodka Mule.

Que vous consommiez Atypique pour le Défi 28 jours ou simplement pour adopter un mode de vie plus sain, joignez-vous au mouvement! Maintenant disponible via une distribution élargie ainsi que sur la boutique en ligne d’Atypique.

Pour en savoir plus, visitez le lesbreuvagesatypique.com!

Prêts-à-boire faibles en calories

romeo’s gin

Le cocktail de toutes les occasions! Pour réussir avec brio ton mois sans alcool, romeo’s gin prolonge l’expérience du cocktail en proposant une collection premium de cocktails prêts-à-boire non alcoolisés.

Chaque cocktail est conçu pour être tout aussi savoureux que son homologue alcoolisé, mais sans les effets de l’alcool. Une expérience délicieuse et savoureuse avec seulement 49 calories pour déguster un gin-tonic, fizz, spritz ou soda en tout temps, sans retenue. Une belle façon de célébrer la réussite d’une randonnée au sommet d’une montagne, pour accompagner la préparation d’un bon souper ou pendant une partie de hockey amicale!

Disponible sur la boutique en ligne de romeo’s gin et dans plusieurs épiceries.

Pour en savoir plus, visitez le romeosgin.com!

Mocktails aux saveurs authentiques

Barrfly

Chez Barrfly, on vous propose des alternatives non alcoolisées à vos cocktails préférés, sans en sacrifier les saveurs authentiques.

Minutieusement préparés et certifiés Aliments préparés au Québec, ces mocktails contiennent seulement 60 calories par canette, en plus d’être véganes, sans gluten, faibles en sucre et préparés avec des arômes naturels.

Vous retrouverez ces surprenants mocktails en format 355 ml et 4×355 ml disponibles en 4 délicieuses saveurs : Gin Tonic Fraise-Rhubarbe, Piña Colada, Sunny Margarita et Mojito Fruit de la Passion.

Pour en savoir plus, visitez le barrfly.ca!

Un kombucha québécois!

Gutsy

C’est lors d’un voyage de surf au Nicaragua que Pierrich Picard découvre le Kombucha, une boisson qui deviendra aussi sa nouvelle passion.

Grâce à ce produit naturel et pétillant, l’idée d’une compagnie québécoise de Kombucha est née. En 2017, Gutsy verra finalement le jour avec comme mission de brasser les boissons fermentées les plus saines et les plus savoureuses sur le marché. Utilisant uniquement des ingrédients entiers et 100 % biologiques propulsés par les mille et une vertus qu’ont à offrir les plantes, les boissons fermentées Gutsy sont délicieusement uniques et rafraîchissantes, de la première à la dernière gorgée.

Grâce à une fermentation prolongée, ces boissons fermentées sont remplies de cultures actives (probiotiques), d’enzymes digestives ainsi que d’acides organiques de haute qualité reconnus pour aider la santé digestive.

Pour en savoir plus, visitez le gutsykombucha.com!

Double NEIPA DDH

Sober Carpenter

Bière sans alcool de micro au goût authentique : découvrez en édition limitée la Double NEIPA DDH de Sober Carpenter! Microbrasserie spécialisée dans la confection de bières sans alcool, Sober Carpenter fait la promesse de produits de qualité en conservant un bon goût authentique grâce à des ingrédients de qualité. Ses bières variées (IPA, blanche, rousse, blonde et session organique) ont d’ailleurs remporté plusieurs médailles, dont l’or aux prestigieux Craft Beer Awards.

Après avoir lancé un cidre désalcoolisé, Sober Carpenter surprend encore et propose sa Série Découverte, composée de bières plus spécialisées en quantité limitée. Pour le mois sans alcool, il s’agit d’une Double NEIPA DDH, pour laquelle les brasseurs ont utilisé un houblon rare, connu sous le nom du houblon lotus. Ses notes d’orange et de vanille, combinées à la texture soyeuse de l’avoine, créent une combinaison juteuse et crémeuse qui rappelle l’Orange Julep.

Amateurs de bière, vous allez CAPOTER! Disponible sur leur eshop et en épiceries.

Pour en savoir plus, visitez le sobercarpenter.com!

L’apéro réinventé

Monsieur Cocktail

Pourquoi aime-t-on tant les cocktails? C’est d’abord et avant tout parce qu’ils explosent de saveurs et de complexité, et c’est avec le plaisir de boire un bon verre que Monsieur Cocktail travaille sur cette gamme qui n’a absolument rien de plate.

Oubliez le feu de l’alcool : les bases procurent tout le plaisir et l’expérience à laquelle vous êtes habitués à l’apéro, l’alcool en moins.

🍸 Les spiritueux sans alcool :

🌰 Amaretto aux notes d’amande grillée, de noix de macadam et d’érable

🍹 Gin rose aromatisé au pamplemousse et à la framboise

🌲 Gin boréal aux notes boisées de myrique baumier et d’épinette

🍊 Aperitivo orange inspiré du spritz italien, aux notes d’orange et de mandarine

Disponible à l’achat en ligne et en épicerie à partir de 19,99 $!

Pour en savoir plus, visitez le monsieur-cocktail.com!

Des spiritueux uniques et raffinés

NOROI

La distillerie NOROI se distingue par son désir constant d’innover : gin à l’érable, liqueur de framboise, vodka aux piments forts, cocktails… c’est plus d’une trentaine de spiritueux et prêts-à-boire uniques et raffinés qui sont conçus avec passion par l’équipe de la distillerie!

Parmi ceux-ci, on retrouve 9 produits sans alcool, incluant 4 cocktails prêts-à-boire (Mojito à la framboise, Spritz, Gin & tonic et Paloma) et 5 spiritueux en format 750 ml (gin, whisky, rhum, aperitivo, tequila). Il s’agit de la plus vaste offre de produits sans alcool québécoise offerte à la SAQ. Une belle fierté pour cette distillerie de Saint-Hyacinthe!

Pour en savoir plus, visitez le distillerienoroi.com!

Prêts-à-boire en canette

Spiritueux Statera

Statera signifie « balance » et « équilibre » en latin. Cette entreprise québécoise a pour mission d’offrir des options de breuvages sans alcool pour souligner les moments dignes d’être célébrés, tout en véhiculant de saines habitudes de consommation.

C’est dans cet esprit d’équilibre que les produits sont distillés de façon traditionnelle avec des ingrédients de la plus haute qualité, afin de conférer une expérience gustative unique. D’ailleurs, ce mélange artisanal a remporté l’or aux SIP Awards 2022 et l’argent à au Denver International Spirits Competition!

Forte de ce succès, Statera poursuit son développement en lançant deux nouveaux produits : des prêts-à-boire en canette. Juste à temps pour le mois de février sans alcool, laissez-vous tenter par le gin tonic Statera ainsi que l’eau tonique Statera, vos alliés rêvés pour les 5 à 7.

Pour en savoir plus, visitez le stateraspirits.com!

Des mocktails qui goûtent le ciel

Clever Mocktails

Ces 4 mocktails partagent le même secret: ils sont fabriqués à partir d’infusions botaniques. Le Mojito, le Gin Tonic, le Gin Tonic Rose au cassis, le Moscow Mule et la Sangria de Clever Mocktails sont de malins mélanges d’herbes et épices finement choisies, infusées puis distillées traditionnellement dans un alambic en cuivre afin de capturer toutes leurs vibrantes saveurs.

Plusieurs fois récompensé, le Gin & Tonic de Clever Mocktails a d’ailleurs gagné une double Médaille d’or à la prestigieuse San Francisco World Spirits Competition. Ces prêts-à boire au goût léger sans agent de conservation ni gluten et faibles en calories sont à boire sans modération pour de parfaites soirées sans lendemain difficile!

Pour les amateurs de mixologie, Clever Mocktails offre également une bouteille de gin sans alcool en format 750 ml. Rafraichissant avec des touches de concombre et de citron yuzu et légèrement poivré avec du poivre rose, de la cardamome, des graines de coriandre et d’autres épices infusées, il n’y a plus qu’à ajouter un tonic ou un jus et à déguster! C’est LE spiritueux sans alcool idéal pour reproduire de belles recettes de cocktails imaginées par différents mixologues, simples ou élaborées.

Disponibles sur leur eshop et en épiceries.

Pour en savoir plus, visitez le clevermocktails.com!

Ta Gose Framboise Sans Alcool

Lagabière

La microbrasserie Lagabière, située à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, a récemment lancé une toute nouvelle gamme de bières sans alcool. De plus, vous pouvez vous les procurer en ligne, au lagabiere.com. Elles seront livrées directement à votre domicile et ce, partout au Québec!

Après avoir lancé une version sans alcool de leur légendaire « Ta Meilleure », une NEIPA très populaire au Québec, la micro a ajouté ensuite une blonde et une blanche sans alcool au portfolio. Au mois de janvier dernier, elle nous a proposé un tout nouveau produit : « Ta Gose Framboise Sans Alcool ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une bière de type « gose », qui se veut légèrement salée et acidulée. La framboise apporte une étincelante couleur rouge et un goût très rafraîchissant de framboises fraîches. Avec son procédé de désalcoolisation, qui consiste à retirer l’alcool d’une bière alcoolisée, il n’y a aucun compromis sur le goût!

Comme on dit si bien – et c’est maintenant encore plus vrai avec une offre sans alcool : « Toutes les occasions sont bonnes! »

Pour en savoir plus, visitez le lagabiere.com!

