Sortez voir votre ombre pour la relâche!

Si vous avez osé sortir de votre tanière dernièrement, vous aurez sûrement remarqué que les journées commencent tranquillement, mais sûrement, à s’allonger, signe que la semaine de relâche approche déjà à grands pas!

Comment? Vous n’avez encore rien prévu, rien réservé, rien regardé? Qu’à cela ne tienne, nous vous avons déniché pour vous neuf escapades et activités qui vous pousseront à mettre le nez dehors pour profiter des premiers soubresauts du printemps, à vous dégourdir les jambes ou encore à faire le plein de culture.

Auberge Godefroy

Vivez la relâche parfaite à l’Auberge Godefroy!

Profitez du forfait Vacances en famille pour vous évader avec vos enfants, petits et grands! À partir de 529 $ pour 4 personnes, ce forfait inclut l’hébergement de deux nuits, les petits déjeuners, la visite au Centre de la Biodiversité, l’entrée au Parc de l’île Saint-Quentin et au Musée québécois de culture populaire, l’accès aux piscines intérieure et extérieure, spas chauffés, glissade extérieure et à la salle de jeux spécialement aménagée pour l’occasion.

Prenez l’air frais en vous baladant dans les sentiers de raquettes non-balisés du Parc écologique Godefroy à quelques pas de l’Auberge Godefroy!

Pour en savoir plus, visitez aubergegodefroy.com.

BESIDE Habitat

Trouver son ancrage au cœur d’une forêt centenaire

Les chalets BESIDE, situés à Chertsey dans Lanaudière, vous proposent un milieu de vie paisible où chaque pièce met en valeur la nature et invite à la contemplation. C’est l’endroit pour cuisiner tout un après-midi, se poser dans le sauna après une journée de ski ou, tout simplement, pour prendre le temps de s’arrêter, de regarder la neige scintiller.

Entre vos siestes près du poêle, explorez des kilomètres de sentiers. Avec deux lacs, des sommets et des parois rocheuses en pleine forêt, il y a de quoi s’émerveiller!

Une semaine de relâche se mérite à tout moment, que ce soit pour une escapade en famille ou avec votre personne préférée. Chalets avec une à quatre chambres, à partir de 195 $/nuit. Pour créer de précieux souvenirs en nature, réservez vite votre séjour!

C Crédits photos: Kam Vachon, Content Content, Eliane Cadieux

Pour en savoir plus, visitez besidehabitat.com

Bota Bota, spa-sur-l’eau

Moment de détente pour petits et grands

Le Bota Bota, spa-sur-l’eau est un bateau transformé en spa flottant amarré au Vieux-Port de Montréal depuis 2010. Circuit d’eaux (comprenant saunas, bains froids et salles de détentes), massages et soins pour le corps et le visage sont disponibles à bord pour vous offrir la plus merveilleuse des détentes.

Spécialement pour la relâche, parents et ados sont exceptionnellement les bienvenus les matinées du 27 février au 3 mars pour venir profiter du circuit d’eaux, le tout complémenté par un atelier gratuit de bien-être chaque jour. Prêt pour un moment de détente avec vue sur la métropole?

Pour en savoir plus, visitez botabota.ca.

Centre de plein air les 6 Cantons

Un trésor bien caché où le temps s’arrête

Niché au cœur de la vallée de la Rouge dans les Laurentides, le Centre de plein air les 6 Cantons est un trésor bien caché de la région. Les amateurs de plein air se régaleront l’hiver avec le forfait ski de fond, raquette et hébergement en chalets rustiques et refuge! Le centre offre plus de 50 kilomètres de sentiers de ski de fond et plus de 25 kilomètres de sentiers de raquette. Sur place, vous disposez d’un service de location d’équipement et d’une microboutique plein air.

Durant la période estivale, le site d’été propose en plus la location de prêt à camper et tente-hamac dans les arbres, surplombant la magnifique rivière Rouge. Le centre se distingue par la qualité de ses sentiers et l’accueil du personnel. Alors, venez faire une pause nature, où le temps s’arrête!

Pour en savoir plus, visitez 6cantons.ca!

Le Bonne Entente

Du plaisir pour toute la famille!

Situé en banlieue de Québec, le Bonne Entente permet de décrocher totalement et de s’y sentir en vacances. En plus des 160 chambres et suites, l’hôtel offre une expérience des plus complètes comprenant : le centre de santé Amerispa, le grand jacuzzi extérieur (aussi accessible pour les enfants), les feux extérieurs entourant le lac et les nombreux espaces de vie intérieurs.

Le Bonne Entente a pensé à tout pour les familles : une salle de jeux, le Fun Club, propose une foule de divertissements, en plus d’être supervisée par des gardiennes selon un horaire variable – et il y a même un bar à bonbons! L’hôtel offre également le kit « baby friendly », comprenant un berceau, un chauffe-biberon, un matelas à langer et une poubelle à couches.

Pour leur part, les couples trouveront leur bonheur dans un moment de détente à l’Amerispa ou dans une dégustation de vins à l’Espace Terzo.

Pour en savoir plus, visitez lebonneentente.com!

Le TAZ

Complice de vos sorties

Encore cette année, Le TAZ, plus grand skatepark intérieur au Canada, se fait le complice de vos sorties lors de la relâche scolaire, pour le plus grand plaisir des parents et des enfants!

Et pour vous permettre de profiter pleinement du TAZ en entier, les heures d’ouverture sont prolongées; ainsi, entre le 27 février et le 3 mars, cette institution montréalaise d’une superficie de 60 000 pieds carrés vous accueille de 10h00 à 21h00 et jusqu’à minuit le vendredi en skateboard, BMX, trottinette ou patin dans un immense parcours urbain intérieur. L’accès pour la journée complète est offert à partir de 17,25$ par personne (taxes incluses).

Les passionnés de sports sur roues de tous âges et de tous les niveaux (incluant les parents!) peuvent laisser libre cours à leur talent dans un environnement sécuritaire et une ambiance conviviale. Envie de vous initier? Réservez une leçon privée d’une heure pour seulement 47 $, incluant l’entrée pour la journée!

Pour en savoir plus, visitez taz.ca!

Musée McCord Stewart

La relâche sous le signe de la rencontre interculturelle!

Le Musée McCord Stewart célèbre l’histoire de Montréal, de ses communautés et des gens de tous âges! Toute la famille est invitée à redécouvrir les nations autochtones avec l’activité gratuite Natu-natshishkueu : l’aventure de la rencontre et la visite de l’exposition permanente Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma et résilience.

Aussi, du 27 février au 3 mars, sept courts métrages jeunesse sont proposés en collaboration avec l’ONF pour une immersion dans la diversité culturelle, avec poésie et tendresse, à travers la réalité d’enfants ayant immigré à Montréal.

La visite de l’exposition Alexander Henderson – Art et nature devient interactive grâce à un jeu de type « cherche et trouve » ; puis, toute la famille est invitée à réaliser un paysage hivernal en combinant des images de la collection Photographie du Musée. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Pour en savoir plus, visitez musee-mccord-stewart.ca!

Ski Saint-Bruno

Destination par excellence pour les amateurs de ski

Véritable oasis de neige en milieu urbain qui vous permet de profiter pleinement de vos journées hivernales, Ski Saint-Bruno se situe dans la grande région de la Montérégie, à seulement 20 minutes de Montréal. Avec plus de 33 000 élèves et près de 560 moniteurs chaque année, elle devient la destination par excellence pour l’apprentissage du ski au Québec.

Passe ta relâche à la montagne! Du 27 février au 3 mars prochain, Ski Saint-Bruno offre une panoplie d’activités : en plus de dévaler les pentes, vous aurez l’occasion de glisser en zibob, de jouer dans les jeux gonflables, de danser avec les mascottes, de faire griller des guimauves autour du feu et de boire un bon chocolat chaud dans la Forêt Enchantée!

Une montagne familiale qui fera le plaisir des petits et des grands. Ski Saint-Bruno, trop près pour s’en passer!

Pour en savoir plus, visitez skisaintbruno.ca!

Théâtre Aux Écuries

FANTÔMES : veillée funèbre dansante, du 7 au 25 mars 2023

Une vaste scène flambant nue est traversée par des corps disparates : de petits corps presque neufs, des corps entre deux âges, de grands corps pleins de rêves, des corps ayant longtemps vécu… Ils se relaient dans un doux carrousel d’apparitions et d’ébauches.

Des voix anciennes leur parviennent, le bruissement d’une fête qu’ils n’ont probablement jamais connue, mais qu’ils reconnaissent. Qu’est-ce qui filtre d’un temps à un autre? Quelles sont les traces de survivances à l’intérieur de nos corps, de nos gestes? Comment cohabitons-nous avec nos morts?

Le nouveau spectacle de Système Kangourou, FANTÔMES, est une veillée dansante pour fantômes, rythmée par les morceaux de l’album « Archives » de Cédric Dind-Lavoie. Une veillée funèbre approximative qui se cherche et s’échafaude à partir de rituels oubliés ou qui n’existent pas encore, de traditions semi-oubliées, recomposées par l’imaginaire.

Crédit photo: Camille Gladu-Drouin

Pour en savoir plus, visitez auxecuries.com!

Vieux-Port de Montréal

La Patinoire du Vieux-Port, une destination pour toute la famille!

Vivez l’hiver à fond à la Patinoire du Vieux-Port, qui vous offre une expérience unique dans un cadre magique.

Les dimanches, des animations sont offertes pour toute la famille avec mascottes drôles, maquillage, magiciens et plein d’autres surprises. Patineurs avancés ou débutants, tout le monde va s’amuser! Apportez vos patins ou louez-en sur place.

Jusqu’au 5 mars, la Patinoire réfrigérée vous accueille avec une glace de qualité exceptionnelle en tout temps et une ambiance des plus animées. Renseignez-vous sur l’ensemble des services offerts, les heures d’ouverture précises et les tarifs! Rendez-vous sur www.vieuxportdemontreal.com

Pour en savoir plus, visitez vieuxportdemontreal.com!

