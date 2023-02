L’érable du Québec : six suggestions bonnes à s’en coller les doigts!

L’arrivée du mois de mars est synonyme de récolte de l’or québécois! Ce formidable nectar sucré et doré qu’est l’eau d’érable est sans contredit l’un des plus grands trésors de notre terroir, un trésor que nous avons appris à transformer en véritables petits bijoux gourmands.

Découvrez avec nous des entreprises qui font de l’érable leur vocation – des artisans, des commerçants, des artistes de la gourmandise! – question d’avoir quelque chose de délicieux à se mettre sous la dent à l’approche du temps des sucres.

Ma Caféine

Une formidable boîte cadeau sous le signe de l’érable

Ma Caféine offre une large gamme de produits faits à base de sirop d’érable. Du traditionnel sirop jusqu’au popcorn, en passant par le caramel, le beurre, le sucre ou encore le chocolat. Leur boite spéciale « La Cabane en boîte » vous permettra de découvrir nombre de ces produits. Elle met en avant de beaux et bons produits québécois, le cadeau idéal pour le temps des sucres!



Basée à Boucherville, Ma Caféine est une boutique spécialisée dans l’univers de la caféine, qui a su se diversifier en proposant des boîtes cadeaux thématiques. Vous y trouverez plein d’idées cadeaux, des équipements, des accessoires, cafés, thés, et plus encore. Vous pouvez aussi commander en ligne et vous faire livrer en 24 à 48h.

Pour en savoir plus, rendez-vous au macafeine.ca!

La Lichée

Le caramel parfait pour le temps des sucres

La Lichée est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la confection de caramels à tartiner. Leur mission d’origine? Vous faire retomber en enfance avec des caramels succulents qui rappellent ceux de votre grand-maman. Leurs produits gourmands et onctueux sont de petits plaisirs sucrés toujours bien appréciés de tous.

Avec le temps des sucres qui approche, La Lichée offre la saveur idéale pour la saison: le caramel à l’érable. Pour votre déjeuner du dimanche, emmitouflez-vous confortablement et recréez le déjeuner classique de la cabane à sucre, directement à la maison. Il suffit d’ajouter un peu (beaucoup) de caramel à l’érable dans votre assiette! Un petit pot de bonheur parfait pour se sucrer le bec!

Pour en savoir plus, rendez-vous au lalichee.co!

Nos Cabanes

Le sirop d’érable à son meilleur

Comme on le fait avec les grands vins ou les huiles d’olive, Nos Cabanes célèbre la diversité et la richesse des terroirs d’où sont tirés les sirops d’érable pur du Québec.

Chacun a son histoire, son territoire et son caractère unique. Nos Cabanes propose une sélection des meilleurs sirops d’érable du Québec embouteillés avec soin directement à l’érablière. Leurs sirops sont présentés dans une magnifique bouteille en verre pour ne pas altérer le goût et conserver tous les arômes de l’érable.

Une sélection de sirops aux histoires distinctes fait de chaque bouchée une expérience aussi unique que savoureuse. Tous leurs produits sont naturels et 100 % véganes.

Pour en savoir plus, rendez-vous au noscabanes.com!

Labonté de la Pomme

La cabane à l’ancienne, des saveurs à découvrir!

La Cabane à pommes à l’érable de Labonté de la pomme est à expérimenter pour renouer avec la thématique de la Cabane à sucre. Dégustez ces menus plus haut de gamme soit un menu traditionnel rehaussé et un menu revisité gastronomique, dans l’ambiance rustique et chaleureuse de sa cabane familiale.

Ne manquez pas les incontournables : la soupe à l’oignon spéciale du domaine avec une touche d’érable au gratin de fromage Oka et le gargantuesque étagé campagnard, qui marie sucré et salé à merveille. De quoi éveiller les papilles gourmandes et épicuriennes aux saveurs de notre terroir québécois.

Vous êtes plus salle à manger, pour emporter ou pique-nique? Labonté de la pomme saura vous sustenter pendant le temps des sucres. Profitez du plein de la campagne okoise qui allie plaisir, nature et gourmandise. Unique au Québec, vous pourrez peut-être avoir la chance de pratiquer l’autocueillette d’eau d’érable.

Pour en savoir plus, rendez-vous au labontedelapomme.ca!

Marché Artisans

Le temps des sucres dans la grand-ville!

Plus besoin de s’éloigner du centre-ville de Montréal pour profiter de la saison de l’érable! Le Marché Artisans propose un brunch du temps des sucres gourmet et pensé pour toute la famille.

Du 25 février au 10 avril, redécouvrez les traditions culinaires d’ici à travers le copieux menu du Chef, et laissez-vous tenter par la station de tire d’érable disponible pour tous. Un menu végétarien et un menu pour enfants sont aussi offerts.

Pour en savoir plus, rendez-vous au marcheartisans.com!

Les Subversifs

Quand le gin se marie à l’érable

Ne cherchez pas plus loin, le réduit de gin Léo des Subversifs est le produit par excellence à consommer en ce moment de l’année! Fruit d’une tradition typique du temps des sucres où le bouilleur ajoutait du gin au réduit, Léo est un produit unique qui célèbre fièrement la tradition québécoise.

Il s’agit ainsi d’un assemblage du fameux gin Marie-Victorin, le premier gin québécois, et de réduit d’érable du Québec. Le parfum d’érable est bien présent et amène une sucrosité franche tandis que la baie de genièvre du gin, elle, vient amener une couche de subtilité à ce spiritueux qui devrait trôner sur chaque bar québécois. Le réduit de gin Léo à l’érable est disponible en SAQ!

Pour en savoir plus, rendez-vous au subversifs.ca!

