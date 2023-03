6 exposants qui veulent vous rencontrer au Salon de l’emploi!

Le Salon de l’emploi et de la formation continue se tiendra les mercredi 19 et jeudi 20 avril prochains au Palais des congrès de Montréal, et à cette occasion, plusieurs dizaines d’employeurs seront sur place pour rencontrer les personnes en recherche d’emploi. Vous êtes vous-même en quête d’un nouveau défi? C’est l’endroit idéal pour vous démarquer en allant à leur rencontre en personne!

Sur place, vous retrouverez huit espaces, des centaines d’exposants, ainsi que des ateliers, des conférences et une foule d’organismes prêts à vous conseiller et à vous aider dans vos démarches d’emploi.

Voici d’ailleurs six exposants qui aimeraient beaucoup vous rencontrer! N’hésitez pas à communiquer avec eux ou à passer par leur kiosque.

Groupe Cosior

Accompagnement personnalisé

L’équipe de COSIOR conseille et accompagne les organisations dans l’identification de solutions adaptées à leurs besoins en technologie de l’information en s’appuyant sur les meilleures pratiques et en offrant une expertise diversifiée basée sur une approche personnalisée et à l’écoute des clients du domaine public et privé.

Son ambition est d’être une équipe reconnue dans son secteur d’activités et auprès de ses collaborateurs pour son savoir, son savoir-faire et son savoir-être en lien avec ses valeurs, qui sont basées sur le sens de la famille, du plaisir, de l’authenticité et du désir de toujours faire mieux.

COSIOR s’engage à toujours considérer l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires en reconnaissant l’importance de la contribution de tout un chacun à la réalisation de la mission de sa clientèle au sein de la communauté.

Apprenez-en plus au cosior.com!

Bain Magique

Entraide, autonomie et innovation

Depuis plus de 35 ans, Bain Magique perfectionne son processus pour répondre aux besoins et offrir la meilleure des baignoires à tous.

Les douches et les baignoires sont en acrylique brillant qui se lave facilement et elles s’installent en une journée. Pratique! Tous les jours, les gens de Bain Magique visent à faire mieux; à améliorer les produits et la vie des clients. Sa vision est d’être un excellent employeur et partenaire d’affaires.

Chez Bain Magique, on vous une culture engagée ainsi qu’un environnement collaboratif axé sur l’entraide, l’autonomie et l’innovation. Il s’agit d’une organisation en pleine croissance qui priorise les employés et leur qualité de vie. C’est pourquoi elle est très fière d’être certifiée « Meilleur lieu de travail » et « Les cultures d’entreprise les plus admirées du Canada »!

Apprenez-en plus au bainmagique.com!

GRICS

Une expertise qui fait la différence

La GRICS est la plus importante entreprise de technologie de l’information spécialisée en éducation au Québec. Elle est un organisme sans but lucratif qui développe, adapte et soutient la plus vaste gamme de solutions de gestion de données ainsi que de gestion administrative, scolaire et pédagogique faites sur mesure pour le monde de l’éducation. Elle compte près de 365 experts qui font la différence dans le réseau de l’éducation.

Plus de 2 millions de Québécois utilisent ses produits pour simplifier leur travail, mieux communiquer entre eux et augmenter leur productivité, principalement les employés du réseau de l’éducation, les enseignants, les élèves et leurs parents.

La GRICS offre un environnement de travail dynamique, humain et flexible, en plus de permettre le télétravail. L’autonomie professionnelle est valorisée et le bien-être de ses employés est au cœur de ses priorités : soins de télémédecine, programme d’aide aux employés, comité mieux-être, etc.

Apprenez-en plus au grics.ca!

Commission de la construction du Québec

Compétence et leadership

La Commission de la construction du Québec (CCQ) est responsable de l’application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction au Québec (loi R-20).

Les possibilités de carrière sont nombreuses, tant au siège social à Montréal que dans l’un des neuf bureaux régionaux. Vous pourriez œuvrer dans des domaines variés, tels que : technologies de l’information, ressources humaines, communications, service à la clientèle, finances et affaires juridiques.

Faire partie de la CCQ, c’est faire partie d’une équipe dont la force réside dans ses compétences, son expertise et son désir de contribuer à l’essor de l’industrie de la construction. Grâce au leadership de chaque employé, la CCQ a un impact positif majeur dans le domaine et assure une évolution cohérente et constante du milieu. Rejoignez l’équipe!

Apprenez-en plus au ccq.org!

Urgel Bourgie / Athos

Célébrer et honorer la vie

Membre d’Athos Services Commémoratifs, Urgel Bourgie / Athos offre depuis plus d’un siècle des services commémoratifs personnalisés de très grande qualité, dans le respect des croyances et coutumes des familles. Célébrer et honorer la vie est son engagement premier.

L’établissement contribue à célébrer vos êtres chers. Depuis 120 ans, Urgel Bourgie / Athos est reconnu pour l’excellence de ses services à l’égard des familles. Avec un réseau comptant 8 points de services, l’entreprise a grandi au rythme de l’évolution des mœurs et a su adapter ses services aux demandes des familles. Elle est donc à la recherche de personnes attentionnées pour compléter son équipe.

Si vous souhaitez contribuer à célébrer la vie dans un environnement innovant, gratifiant et empreint de compassion; si vous avez des aptitudes exceptionnelles pour travailler avec le public, un poste au sein de son équipe est pour vous.

Apprenez-en plus au urgelbourgie.com!

Faculté de l’éducation permanente UdeM

Réalisez vos ambitions professionnelles

Et si demain, vous retourniez aux études pour réaliser vos ambitions professionnelles? La Faculté de l’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal offre plus de trente certificats axés sur la pratique.

Que vous souhaitiez avancer professionnellement, changer de carrière ou encore monter les échelons, ces programmes universitaires en gestion, intervention, communication et dans le domaine de la santé vous permettront de relever vos prochains défis professionnels.

À la FEP, c’est possible de concilier travail, études et vie personnelle en choisissant des cours qui conviennent à votre horaire : de soir, de jour ou de fin de semaine, sur les campus de Montréal, de Laval et de Brossard, ou en ligne.

Apprenez-en plus au fep.umontreal.ca!

