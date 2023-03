8 destinations mode pour un printemps au féminin

La vie va trop vite à votre goût? Ce printemps, prenez le temps de vous poser un instant en vous offrant une séance de magasinage dans une destination mode qui mise sur votre confort ainsi que votre bien-être, en plus de prôner l’achat local.

En voici huit qui devraient combler vos besoins, vestimentaires comme éthiques!

Rien ne se perd, tout se crée

Produits locaux pour les gens d’ici

Rien ne se perd, tout se crée fabrique de magnifiques vêtements pour femmes au Québec, en Mauricie, depuis 20 ans.

Retrouvez plus de 450 modèles de vêtements confortables : robes, tuniques, leggings, t-shirts, jupes, camisoles, etc. Un grand choix de soldes vous attend également en ligne et la livraison est très rapide et gratuite à partir de 100 $. Vous pouvez également magasiner leurs collections dans leur magnifique boutique située à St-Sévère (village des vaches en cavale, un beau roadtrip pour cet été!) ou dans l’un de leurs 70 points de vente à travers le Québec.

Vous trouverez également plus de 7 000 produits faits au Québec par plus de 150 artisans québécois : savons, bijoux, chandelles, poterie, produits zéro déchet, etc. Si vous avez l’achat local à cœur, c’est une entreprise incontournable!

Pour plus d’info, visitez rienneseperd.com!

Les Coureurs de jupons

Une vitrine engagée

Située sur la dynamique Promenade Masson, au cœur de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, la boutique Les Coureurs de jupons est une vitrine engagée pour les œuvres originales et durables de nos créateurs locaux. C’est un projet qui réunit le monde de la mode éthique (slow fashion) et celui des arts ainsi qu’un pont entre nos talentueux designers et un public qui consomme de façon responsable.

Depuis 2011, la boutique offre des vêtements, bijoux, accessoires et objets cadeaux éthiques, locaux et originaux pour femmes, hommes et enfants de plus de 100 créateurs québécois. La petite entreprise, dirigée par deux femmes qui souhaitent faire leur part pour protéger l’avenir des enfants de la crise climatique, offre également en exclusivité une collection maison.

Ses tissus éthiques des plus confortables, ses prix doux et ses lignes simples qui s’agencent à merveille avec les créations recherchées des designers représentés sur place lui valent son immense succès.

Pour plus d’info, visitez lescoureursdejupons.com!

Clothes & Roads

Vêtements écoresponsables pour âmes aventurières

Les vêtements de cette entreprise sont inspirés des voyages et créés pour vos aventures de tous les jours. On veut inspirer les âmes aventurières à vivre pleinement et intentionnellement. Sa mission est de simplifier votre vie et vous aider à faire plus avec moins, en commençant par votre garde-robe… ou votre backpack!

Ses designs minimalistes et versatiles sont fabriqués de manière éthique au Québec.

L’équipe croit en l’importance de consommer moins et mieux, de manière responsable et plus consciemment. Des matériaux écoresponsables choisis pour ses designs jusqu’à l’emballage pour livrer les items à vous, elle prend des décisions réfléchies afin de garder la planète et ses client.e.s en tête.

Pour plus d’info, visitez clothesandroads.com!

Mathieu Blanchard

La joallerie, plus simplement

Fier d’offrir des bijoux et accessoires tendances, conçus de matériaux nobles et durables tels l’or véritable, l’argent sterling, l’acier inoxydable, le cuir véritable ou végan (PU), les pierres naturelles et les perles, Mathieu Blanchard souhaite que vos achats perdurent dans le temps, autant sur le plan du look que de la durabilité.

Ce printemps, pourquoi ne pas opter pour un nouveau type de pierre qui vous permettra de briller de tous vos feux? Depuis quelques années, la moissanite est devenue extrêmement populaire comme alternative au diamant, car en plus de lui ressembler, en éclat et en couleurs, elle coûte beaucoup moins cher. Deuxième après le diamant en termes de dureté, vous êtes assuré que votre bijou durera!

La vision de Mathieu Blanchard est fortement inspirée de la nature, source de calme et de réconfort. Avec ses produits signature, il espère vous aider à trouver la vôtre et à vous épanouir.

Pour plus d’info, visitez mathieublanchard.ca!

Cherry Bobin

Une collection inspirée de la nature

Cherry Bobin vous invite à découvrir sa nouvelle collection printanière inspirée de la nature avec ses motifs empruntés aux végétaux et ses coupes fluides et légères. Encore cette saison, les tissus sont choisis avec soins afin d’être confortables et durables. Le coton et la rayonne de bambou certifiée OEKO-TEX sont à l’honneur pour passer un été tout en fraîcheur.

Que vous cherchiez une robe pour un événement, pour le travail ou un ensemble plus décontracté, la collection a ce qu’il vous faut!

Depuis déjà 15 ans, Cherry Bobin opte pour une production 100 % locale, ce qui assure la qualité des vêtements. Cherry Bobin a également pignon sur rue dans le Vieux-Longueuil.

Pour plus d’info, visitez cherrybobin.com!

Mini Totem

La touche parfaite

Des sacs et des accessoires en cuir végane au goût du jour, pratiques et polyvalents; c’est ce que vous offre l’entreprise québécoise Mini Totem. Tous ses produits sont conçus de façon à être à la fois stylés et pratiques et leur design est fait au Québec. Chaque item est offert dans plusieurs teintes : classiques et intemporelles ou colorées et élégantes.

Que ce soit au travail, durant vos sorties, pour une escapade week-end ou au quotidien, Mini Totem a tout ce qu’il vous faut pour transporter vos essentiels avec style et agencer votre look pour être bien organisée. Les sacs à main peuvent être portés de plusieurs façons grâce à leurs nombreuses ganses et bretelles et les portefeuilles s’y agencent parfaitement.

La marque, fondée en 2021, jouit d’un beau succès partout au Canada. Elle est reconnue pour ses produits de qualité approuvés par les femmes d’ici.

Pour plus d’info, visitez minitotem.com!

Maison Ariane Carle

Révéler la beauté

Maison Ariane Carle fait rêver! Avec sa boutique-atelier sur trois étages sur la rue Laurier Ouest à Montréal, elle est un incontournable pour la robe de mariée et la robe de soirée. Qu’elle soit créée sur mesure par Ariane Carle, grande créatrice de mode depuis plus de 40 ans, et son équipe de passionnées ou choisie avec soin parmi les catalogues des grandes marques, chaque robe est destinée à accompagner avec élégance un grand moment de la vie, révélant ainsi la beauté unique de chaque femme.

L’expérience est entière : le service est personnalisé et chaleureux; le magnifique salon de la mariée à l’étage est lumineux et inspirant. C’est un service clés en main que l’on obtient lorsqu’on pousse les portes de l’établissement : les retouches sont faites à l’atelier sur place et l’attention aux détails et la qualité d’exécution se font sentir dans chacune des étapes vers la robe de vos rêves.

Crédit photo Aire Barcelona Crédit photo Rosa Clara Crédit photo Aire Barcelona Crédit photo Rosa Clara Crédit photo Justin Alexander Crédit photo Rosa Clara Crédit photo Paloma Blanca Crédit photo Maison Ariane Carle Crédit photo Aire Barcelona

Pour plus d’info, visitez maisonarianecarle.com!

Coffrets Prestige

Moments de ressourcement

Connaissez-vous des femmes qui méritent de prendre du temps pour elles? Il est temps d’offrir des moments uniques à celles qui vous entourent!

Que ce soit à travers des expériences mémorables ou de simples instants de bien-être, ces moments leur permettront de se ressourcer. Coffrets Prestige est le n°1 des coffrets-cadeaux thématiques au Québec, offrant une sélection de plus de 1 000 forfaits à travers ses 29 coffrets-cadeaux.

Vous pouvez offrir une escapade, un moment de détente, une expérience revigorante ou une aventure épicurienne pour leur permettre de se ressourcer. En plus d’encourager l’achat local, la livraison est offerte, il n’y a aucune date d’expiration et les coffrets sont échangeables en tout temps! L’avantage d’un coffret-cadeau est de permettre à la personne qui le reçoit de choisir le forfait qu’elle désire vraiment. Coffrets Prestige est le cadeau parfait pour les femmes qui vous sont chères.

Pour plus d’info, visitez coffretsprestige.com!

Des vêtements et accessoires qui mettent de l’avant les talents d’ici, c’est oui. Allez! Il est temps d’afficher vos couleurs 😊

