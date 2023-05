Spécial Culturel

La culture à son meilleur; c’est ce que vous proposent bon nombre d’établissements d’ici qui s’efforcent, année après année, de vous concocter des formules toutes plus uniques et enrichissantes les unes que les autres!

Voici quatre propositions qui sauront certainement vous donner envie de sortir. Histoire, voyage, musique… tout y est pour passer un été aussi mémorable que spectaculaire!

Les Grands Explorateurs

50 ans d’histoires et de voyages à travers le temps

Les Grands Explorateurs, ce sont plus de 50 ans d’histoires et de voyages à travers le temps, les pays et les cultures.

Ils choisissent les films documentaires les plus remarquables, réalisés et commentés en direct par des cinéastes globe-trotters issus de tous les horizons. Ces derniers transmettent leur passion pour le voyage et la découverte à travers des paysages tous plus beaux les uns que les autres. Durant ces années, cette grande famille d’abonnés et de conférenciers, tous passionnés, s’est rassemblée chaque saison avec ce même objectif de découvrir de nouveaux pays.

De septembre 2023 à août 2024, c’est l’occasion de voyager à travers neuf destinations, diffusées dans une salle de spectacle proche de chez vous ou en ligne, dans le confort de votre foyer, et de partir à la découverte de nouveaux horizons en compagnie de réalisateurs qui partagent leurs expériences avec le cœur au-devant de la scène.

Pour plus d’info : lesgrandsexplorateurs.com!

Le Balcon

Bienvenue et welcome au cabaret!

Le Balcon, cabaret chic, est une salle de spectacles et d’événements dotée d’un somptueux restaurant!

Ce lieu emblématique et singulier, situé à l’intérieur même de la majestueuse église Saint-James au centre-ville de Montréal, vous offre une expérience artistique et culinaire. On vous y offre une programmation musicale annuelle ainsi que des spectacles concepts autour de la musique Soul, Motown, Jazz, Funk, Disco ainsi que Flamenco, ou encore les musiques latines.

Faites votre choix : assistez au spectacle en dégustant un cocktail signature sur la mezzanine qui surplombe la scène ou dégustez une savoureuse table d’hôte en souper-spectacle (trois services) aux premières loges (formule VIP également disponible). Ce lieu sans égal à Montréal vous promet une soirée mémorable, intime et festive! Il faut le voir pour le croire!

Pour plus d’info : lebalcon.ca!

Sanjola Prod

Un artiste d’exception

KS BLOOM est un artiste, musicien, auteur et compositeur ivoirien pratiquant le gospel avec des sonorités rythmiques urbaines africaines.

Depuis son premier Album, Allumez la Lumière, sorti en 2021, il pulvérise les records de vues et de streaming grâce à ses textes à la fois simples et profonds qui ne cessent de conquérir les cœurs en Afrique et dans le reste du monde. À ce jour, il est l’artiste gospel le plus populaire de la Francophonie : il cumule plus de 150 000 000 de vues sur YouTube, dont 57 pour le titre Enfant de Dieu.

Meilleur artiste de Côte d’Ivoire en 2022 avec le PRIMUD D’OR, il est suivi d’un public composé de toutes les générations. À l’invitation de SANJOLA PROD, il sera en tournée canadienne au mois de juin : le 4 à Montréal, le 16 à Gatineau et le 18 à Québec.

Pour plus d’info : sanjolaprod!

Chants de Vielles

Un festival riche en diversité

Le festival Chants de Vielles revient en force dans la ville de Saint-Antoine-sur-Richelieu!

Cette année, on y présente une programmation riche de diversité composée d’artistes parmi les plus réputés des scènes trad et folk d’ici et d’ailleurs, dont SKOLVAN (Bretagne), Katia Rock (Maliotenam), FARA (Écosse), DjelyTapa (Mali), Meunier-Villeneuve (Centre-France), Diogo Ramos (Brésil) et La Bottine Souriante.

De grands concerts et ateliers ainsi que des fins de soirées animées vous attendent!

Pour plus d’info : chantsdevielles.com!

