Souvenirs, cocktails et nostalgies

Ambiance rétro, jeu d’arcade, cocktails pétillants qui reflètent l’effervescence d’une époque pas si lointaine… Métro vous invite à partir en virée pour le simple plaisir de découvrir. À vos marques… Party!

Arcade MTL

Pour les nostalgiques des jeux vidéo

Arcade MTL est un bar dédié à la nostalgie des jeux vidéo!

Il compte plus de 20 jeux d’arcades classiques comme Ms Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Mortal Kombat et Crazy Taxi. Il y a également plus d’une centaine de jeux vidéo disponibles sur plusieurs consoles de toutes les générations.

Cocktails thématiques, soirées spéciales, tournois de jeux, événements privés… il y a du nouveau chaque semaine, le tout dans une ambiance tintée des années 80-90 à Montréal!

Pour plus de détails : arcademtl.com!

Cat’s Corner

Avis aux amateurs de danse sociale

La Communauté Cat’s Corner est un OBNL dont la mission est de faire rayonner les danses sociales noires américaines des années 30.

Depuis 1998, l’école offre des cours de Lindy hop, la mère des danses Swing, de Charleston, de Jazz, de Tap, de Balboa, de Blues… Chaque vendredi, sa soirée de danse sociale est un rendez-vous incontournable pour les Montréalais depuis plus de 20 ans, où tout visiteur peut s’introduire aux pas de danse et faire de nouvelles connaissances.

L’histoire de la danse et l’enseignement des Anciens guident les valeurs pédagogiques de l’école en constante évolution : pour apprendre à prendre place, s’exprimer, improviser, s’écouter les uns les autres et créer un espace en commun. Le swing est un langage qui, comme le chantaient Jeni LeGon et Bill Robinson, appelle à « vivre en grand », avec la danse et la musique comme richesses. Avec ou sans partenaire, laissez-vous tenter!

Pour plus de détails : catscorner.ca!

Lounge h3

Classiques réinventés

Situé au 2e étage du complexe Humaniti au centre-ville montréalais, le Lounge h3 propose une ambiance feutrée et chaleureuse où siroter de délicieux cocktails. Ces derniers sont savamment réalisés par de talentueux mixologues passionnés qui prennent autant plaisir à reproduire les classiques qu’à concocter des créations saisonnières. Vous pouvez ainsi goûter à de nouvelles saveurs ou redécouvrir vos boissons favorites.

Il est à noter que ce lieu exceptionnel est ouvert tous les jours et dispose d’un immense cellier prônant l’accessibilité afin de rejoindre les amateurs comme les plus passionnés.

On s’y retrouve non seulement pour profiter des sublimes cocktails, mais aussi pour se rassasier avec le menu réalisé par la talentueuse brigade de cuisine du Restaurant h3. Que ce soit pour un rendez-vous romantique, un 5 à 7 entre collègues ou pour célébrer entre amis, le Lounge h3 vous accueille pour toutes les occasions!

Pour plus de détails : restauranth3.ca!

Gokudo

Secret bien gardé

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce bar à cocktails niché du centre-ville de Montréal, c’est parce que c’est ainsi que se gardent les secrets!

Situé au cœur du centre-ville, Gokudo, qui signifie « un chemin » en japonais, est caché derrière une petite cabane à poisson de six places.

Ce lieu de cocktail branché offre aux Montréalais leur « premier aperçu de la culture saké au Japon », tout en proposant aux clients des cocktails artisanaux.

Pour plus de détails : gokudo.ca!

Escondite

Un véritable joyau

Escondite est un joyau caché de cuisine d’inspiration mexicaine et de mixologie qui transportera vos papilles.

Au cœur de l’établissement se trouve le bar, où des mixologues compétents élaborent une gamme étonnante de cocktails d’inspiration mexicaine qui vous donneront envie d’en redemander.

Pour plus de détails : escondite.ca!

Hanzō Izakaya

Un mélange des plus harmonieux

Bienvenue à Hanzō Izakaya, où la cuisine japonaise traditionnelle rencontre une atmosphère festive, vibrante et un soupçon de magie mixologique!

Situé au cœur du Vieux-Port, Hanzō Izakaya est une destination culinaire où l’art de la cuisine japonaise et l’artisanat de la création de cocktails se mêlent harmonieusement.

Pour plus de détails : hanzoizakaya.ca!

Bar Palco

Lieu d’échange et de fête

Verdun est un joyeux mélange et le Bar Palco est à son image : pas un simple bar de quartier, mais un lieu d’échanges et de fête au décor capitonné.

Au menu : des cocktails signatures, une gourmande sélection de spiritueux, des vins d’importation privée et des bières de microbrasserie qui étancheront les soifs les plus solides. À la carte, des plats simples et généreux. Au programme, des événements qui mettent à l’honneur l’art, la musique et le #verdunluv.

Pour plus de détails : barpalco.com!

Le Petit Secret

Pour une expérience plus que réussie

Le speakeasy Le Petit Secret, à deux pas de la station Rosemont, vous propose une expérience hors du commun.

Le code pour déverrouiller la porte impose tout de suite la différence. Pour l’obtenir? Trouvez la clef sur le site web de l’établissement!

On y découvre une ambiance burlesque et d’époque, avec une proposition de cocktails qui se distingue. Le Moulin Rouge est le grand favori, mais les plus courageux commanderont Le Boa! Une proposition musicale avec les meilleurs DJ de la scène électronique montréalaise saura accompagner votre soirée pour une expérience plus que réussie.

Pour plus de détails : petitsecret.ca!

