Idées-cadeaux : briller de mille feux avec des bijoux québ!

Réputés pour leur créativité sans égal, les artisans issus de l’industrie de la joaillerie québécoise démontrent un savoir-faire qui a fait ses preuves au fil du temps grâce aux nombreux chefs-d’œuvre qu’ils ont su créer. Pour les Fêtes, pourquoi ne pas vous gâter – ou un de vos proches! – en vous offrant et en revêtant LA pièce qui vous fera briller dans tous vos partys?

Lynn Légaré Joaillerie

Hymne aux étoiles

Éclats scintillants, mouvements agités et mariage intime des matières : voilà qui donne le ton de cette toute nouvelle collection nommée Les constellés, présentée par Lynn Légaré Joaillerie, une entreprise bien d’ici. Animés de mille petits feux, les bijoux de cette édition limitée mettent en lumière l’hématite étincelante aux reflets métalliques, la chaîne fine aux ondulations souples et la noblesse des métaux précieux tels que l’argent sterling et l’or jaune 18 carats.

Composée de pièces minutieusement imaginées, dessinées et façonnées à la main à Montréal, laissez-vous éblouir par cet hymne aux étoiles, cette ode à la brillance. Chacun des bijoux de la collection porte le nom d’un astre; adoptez-les et, à votre façon, démarquez-vous par votre unicité.

Achat en ligne au lynnlegare.com et en magasin à la boutique-librairie du Musée des beaux-arts de Montréal dès la fin novembre!

Crédits photos: Anthony McLean

SCARO

Des collections signées Caroline Arbour

(S’)Offrir des bijoux SCARO en cadeau… Fabriqués à la main au Québec, les bijoux SCARO sont inspirés de la nature et des grandes émotions humaines. Bijoux haut de gamme et symboliques en argent sterling et en or 18K, les collections pour femmes et hommes sont originales et intemporelles.

Le scarabée, emblème de la marque, symbolise la force et la protection. La devise de la marque est d’ailleurs « En chacun de nous se trouve la force du scarabée ».

Vous pourrez retrouver les bijoux au Salon des métiers d’arts de Montréal, kiosque 513, du 8 au 18 décembre ainsi que dans de nombreux points de vente au Québec, dont le Musée des beaux-arts de Montréal.

Sonia Imbeault Joaillière

Textures et éclat

Bien installée dans son atelier en Gaspésie, la joaillière Sonia Imbeault crée des pièces en or, mais surtout en argent, au gré de son inspiration. Son environnement immédiat, les montagnes, les rivières et la mer se reflètent dans ses créations, qui arborent de multiples textures inédites dans le monde de la joaillerie : oursins de mer, cuir de raie pastenague, feuillages et autres sont tous des motifs qui rendent les bijoux de la joaillière plus vivants les uns que les autres!

Sonia Imbeault, dont le travail a été reconnu à l’international, exporte maintenant ses pièces aux États-Unis, en Europe et en Australie, en plus de les proposer dans une douzaine de points de vente au Québec.

LOFT.bijoux

Une édition limitée spécialement pour Noël

LOFT.bijoux est une joaillerie haut de gamme à Montréal spécialisée dans les bagues de fiançailles et les bijoux sur mesure. Au centre de la création se trouvent des pierres précieuses, méticuleusement sélectionnées par la gemmologue de la maison. L’atelier met en priorité des métaux et des pierres avec la provenance éthique.

Spécialement pour Noël, une édition limitée, Wonderland, est en boutique. Inspirée du célèbre livre de Lewis Caroll, elle vous emmène dans un monde imaginaire avec des clés à toutes les portes, des fleurs qui parlent et des choses magiques.

La visite de LOFT.bijoux (sur rendez-vous au 3910, rue Saint-Denis) est une expérience en soi. Sa propriétaire, Olga Leclair, parcourt le monde pour les pierres précieuses, le savoir-faire et toutes sortes de belles choses. La boutique est un mariage de studio européen indépendant et de cabinet de curiosités.

Anne-Marie Chagnon

Des créations sculpturales, intemporelles et exclusives

Anne-Marie Chagnon est une compagnie de bijoux en étain 100 % québécoise. Anne-Marie façonne un univers à son image et, avec son équipe multidisciplinaire, imagine et confectionne des créations sculpturales, intemporelles et inclusives. Les inspirations derrière ses créations : la nature et tout ce qui la rend paradoxale, la beauté cachée et oubliée qui n’attend qu’à se faire découvrir, les mystères de la vie et les abstractions qui envoûtent et étincellent l’imaginaire foisonnant.

Chacune des pièces de la collection est créée et assemblée dans son atelier à Montréal, au cœur du Mile-End. L’étain, matière centrale de la fabrication des bijoux, est coulé dans sa propre fonderie, à même l’atelier.

Fondée en 1995, la joaillerie Anne-Marie Chagnon continue de fasciner; foisonnantes d’histoires et d’émotions, ses créations sont la preuve qu’un bijou est plus qu’un simple morceau de métal.

SarahBijoux

Des pièces personnalisées – et unisexes!

Pour les fêtes, SarahBijoux, une marque de bijoux unisexes en argent sterling et en or faits main à Montréal, vous propose des bijoux personnalisés.

Les spéciaux festifs de la jeune entreprise sont toujours grandement appréciés du public à cause de leur caractère éphémère et de leur prix abordable. La marque propose entre autres un pendentif et des bagues gravées à la main de la lettre de votre choix.

Ces spéciaux festifs permettent de poursuivre la mission de la marque, qui est de démocratiser la fabrication de bijoux à Montréal, de sensibiliser les Québécois à l’achat de produits de qualité et de rendre le travail fait main accessible au plus grand nombre possible. Outre ses spéciaux, elle propose une panoplie de bagues, boucles d’oreilles, colliers et bracelets qui rendront vos êtres aimés très heureux.

Achat en ligne sur le site web de SarahBijoux.

Le Cueilleur de Verre

La passion du verre soufflé

Le Cueilleur de Verre est une entreprise gaspésienne qui se spécialise dans la fabrication d’objets décoratifs, de bijoux et d’objets utilitaires en verre soufflé. Le verre est chauffé dans la fournaise à 2 130 degrés Fahrenheit pour lui donner la texture du miel, afin de permettre à l’artisan Alexandre de lui donner la forme voulue. Chaque pièce créée chez Le Cueilleur de Verre est une pièce unique, de qualité et faite avec passion.

Pour le temps des Fêtes, Le Cueilleur de Verre a fabriqué de jolis pendentifs en verre bien colorés. Certains ressemblent à des bonbons, alors que d’autres rappellent les coquillages de bord de mer de la Gaspésie. Avec leur transparence et leur brillance, vous ne pourrez vous empêcher de regarder ces pendentifs sous tous les angles.

Pas besoin de chercher bien loin pour découvrir de véritables petits trésors de joaillerie : vous n’avez qu’à vous rendre chez un des talentueux et créatifs artisans dont regorge notre belle province!

