Le trio Soly-Lagacé-Google Traduction est de retour… Du français à l’anglais!

Face à la grande popularité de la vidéo mettant en vedette Arnaud Soly, Éléonore Lacagé et Google Traduction, le trio est une fois de plus de retour pour notre plus grand plaisir!

On avait d’abord eu droit à des chansons en anglais et en espagnol traduites et chantées en français québécois, donc pourquoi pas faire l’inverse pour s’amuser un peu?

Des grands classiques de chez nous comme Provocante de Marjo, Mon ange d’Éric Lapointe, Le picbois de Beau Dommage, Pour que tu m’aimes encore de Céline Dion et même… Ziguezon zinzon de La bottine souriante!

Je ne sais pas si c’est moi, mais j’ai comme l’impression que nos chansons sonnent surprenamment assez bien dans la langue de Shakespeare!

Par contre, encore une fois, on va garder nos versions originales… Elles sont beaucoup plus accrocheuses, et c’est en français qu’on aime les chanter!

Arnaud Soly chante en duo avec Éléonore Lagacé… et Google Traduction!