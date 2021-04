Jour de la Terre Canada lance une percutante pub vidéo pour nous sensibiliser

Comme chaque année, l’organisation Jour de la Terre Canada déploie une campagne de sensibilisation pour nous inciter à poser des actions concrètes pour prendre soin de la planète au quotidien.

Pour une quatrième année, la fondation a fait affaire avec l’agence créative lg2 pour mettre en place ses publicités, dont une courte vidéo de 30 secondes qui est absurde, mais tout de même percutante.

Le slogan? « Heureusement que les animaux sont là pour ramasser nos déchets. »

Évidemment, ce n’est pas vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Comme si c’était la tâche des animaux de nettoyer eux-mêmes leurs milieux de vie pollués.

En plus, depuis l’arrivée de la pandémie et des masques jetables, on remarque qu’ils trainent de plus en plus un peu partout dans la nature, et c’est carrément crève-cœur.

On doit se conscientiser et prendre soin de notre planète, mais pas seulement le 22 avril de chaque année, non, tous les jours!