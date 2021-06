Une journée idéale pour la Fête des pères

Bien qu’il existe autant de journées de rêve que de pères dans le monde, voici un condensé d’activités qui sauront combler les multiples facettes des papas de votre vie pour sa fête.

Pour le papa athlète : une séance d’escalade au Shakti Rock Gym

Roya Ann Miller/Unsplash

On démarre la journée avec une séance d’escalade amusante et énergisante qui change de l’expédition de pêche ou de la ronde de golf. Les papas à l’âme sportive seront comblés par ce gymnase situé sur la rue Saint-Viateur, dans le Mile-End. Aucune expérience ou équipement n’est nécessaire. C’est l’occasion de faire des singeries et de passer du temps de qualité tout en s’activant.

Pour le papa cuistot : un cours de cuisine sur le BBQ à la Guilde culinaire

Andrik Langfield/Unsplash

Quoi de mieux que d’apprendre à confectionner une pizza sur le BBQ à la façon scandinave pour la pause du dîner? On se déplace sur le boulevard Saint-Laurent afin de suivre de tels ateliers sur le grill de la Guilde culinaire. L’école donne tous les outils et les recettes pour découvrir les cuisines du monde et préparer un menu qui fera saliver le cordon bleu de la famille.

Pour le papa intello : résoudre un jeu d’évasion chez Escaparium

Anna Zakharova/Unsplash

Au centre-ville ou dans l’ouest de l’île, on fait équipe pour deviner l’énigme du dernier scénario imaginé par Escaparium. En grandeur nature, les jeux d’évasion vous plongent dans un environnement des plus réalistes où il faut relever des défis afin de s’échapper. Pour gagner le jeu, il faut unir les forces de chacun. De quoi ravir les papas amateurs de jeux de société, de science-fiction et d’enquêtes policières.

Pour le papa épicurien : savourer de nouvelles boissons à l’apéro

Aivene

Question de terminer la journée en beauté, on admire le coucher du soleil en sirotant un Ginlight. À base d’arômes naturels de bleuets québécois, le dernier prêt-à-boire de la distillerie Artist in Residence se transporte facilement au parc ou lors d’un BBQ. On peut également déguster la nouvelle gamme de thés glacés alcoolisés fabriqués par la brasserie Boris, à saveur de citron-lime, pêche ou moitié-moitié pour les indécis.