Sapin naturel ou artificiel, lequel est le plus vert?

Le sapin naturel

+ Peut être composté ou recyclé

+ Produit moins de CO2 (3,1 kg)

+ Cultivé localement

– Peut avoir un impact négatif sur les écosystèmes (pesticides et monoculture)

Autres possibilités : Les sapins en pot de Titi sapin offerts en location. En plus, les sapins vivants sont bénéfiques pour l’environnement puisqu’ils absorbent du CO2 et peuvent être remis en terre. Sinon, choisissez-en un cultivé sans pesticide et le plus proche de chez vous, histoire de réduire les GES dus au transport.

Le sapin artificiel

+ Réutilisable d’année en année

+ Plus cher à l’achat, mais plus rentable sur le long terme

– Composé de matières plastiques non recyclables

– Produit plus de CO2 (48,3 kg)

Autre possibilité : fabriquer un sapin à la maison avec des matériaux recyclables comme le bois, le carton, le papier, etc. Une belle activité à faire en famille!

Verdict?

À moins que vous gardiez votre arbre en plastique plus de 20 ans (c’est le temps que ça prend pour que son coût en GES devienne aussi faible que celui de son concurrent), c’est bien le sapin naturel qui remporte la palme du moins polluant! Eh oui, en plus d’être biodégradable, il ne nécessite pas autant de transport que son concurrent, souvent importé de Chine.