 10 expériences à offrir ce Noël 

Amélie Revert et Jules Couturier

Tanné.e d’acheter chaque Noël des bidules qui vont probablement finir au fond d’un tiroir? Tentez plutôt d’offrir des expériences à vivre. Ateliers, spectacles, plein air… voici nos suggestions!

Le cours «Vins 101» de la SAQ

Plutôt que d’envelopper encore une bouteille chère et mal choisie pour votre proche qui aime tant le bon vin, on vous suggère le cours «Vins 101» donné à l’ITHQ. D’une durée de 9 heures (3×3 heures), ce cours d’initiation permet d’apprendre les bases de la conservation, de la dégustation, du vocabulaire (histoire d’impressionner la visite) et des accords mets-vin. Au total, 18 bouteilles différentes sont dégustées et présentées par des expert.e.s passionné.e.s.

189 $ – www.atelierssaq.com

Un atelier manuel chez Les Affûtés

Ébénisterie, menuiserie, couture, broderie, tricot, bricolage… Les Affûtés proposent une foule d’ateliers manuels! Le parfait cadeau pour la personne dans votre vie qui adore créer des choses de ses dix doigts. L’expérience lui permettra de développer ses compétences manuelles et d’explorer sa créativité.

À partir de 70 $ – www.les-affutes.ca

Un week-end en glamping d’hiver

Pour les romantiques adeptes d’activités de plein air, un week-end de glamping d’hiver est une excellente idée de cadeau qui permet de profiter du grand air sans compromis sur le confort. Car oui, le glamping (sorte de camping de luxe) est une activité quatre saisons, qui peut être particulièrement agréable l’hiver. Plusieurs options s’offrent à vous dans les différentes régions du Québec.

Quelques suggestions: Les tipis de la Rivière Sauvage (115 $/nuit), Au Diable Vert (à partir de 79 $/nuit), Repère boréal (119 $/nuit), Dômes Charlevoix (295 $/nuit).

Des lunettes de réalité virtuelle à louer

Une expérience de virtual reality (VR) à emporter pour profiter du confort de son chez-soi quand l’hiver se montre peu commode, ça ferait un beau cadeau, non? Ça tombe bien, parce que le Centre Phi loue désormais ses lunettes de réalité virtuelle pour nous faire vivre l’expérience immersive en direct de notre salon. La livraison est même comprise dans la location. Ne reste plus qu’à profiter des dix courts métrages immersifs inclus en toute tranquillité!

À partir de 45 $ pour 48 heures - www.vr-to-go.phi.ca

Des billets pour l’expérience Oasis immersion

Toujours sous la thématique des expériences immersives (pour les braves qui souhaitent sortir, cette fois), il est possible d’offrir des billets pour l’expérience Oasis immersion, qui se vit au Palais des congrès. Au menu: une visite impressionnante d’environ 75 minutes à travers trois galeries équipées de 119 haut-parleurs et de 105 projecteurs laser à la fine pointe de la technologie.

28,74 $ (tarif adulte) - www.oasis.im/experience

J’aime Hydro à Duceppe

La pièce citoyenne au succès monumental revient dans une version définitive. L’occasion est donc parfaite d’offrir des places à ses proches afin de (re)découvrir ce désormais classique du théâtre documentaire signé Christine Beaulieu. Pour la touche finale, l’autrice va en effet à la rencontre de la nouvelle PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. Une bonne dose d’énergie pour la rentrée!

Du 7 au 9 janvier 2022 au Théâtre Duceppe – À partir de 20 $

Une carte-cadeau cinéma

Après une période difficile, la magie des salles obscures est enfin de retour avec des sorties toutes plus hallucinantes les unes que les autres! Et l’année 2022 ne pourrait pas mieux commencer pour le chanceux ou la chanceuse qui recevra une carte-cadeau valable dans les cinémas du Parc, Beaubien, et du Musée. D’une valeur de 10 à 100 $, celle-ci permettra à votre cinéphile préféré.e d’étancher sa soif de 7e art.

À partir de 10 $ – en vente à cinemaduparc.com ou sur place

Les expositions du MBAM

Parce que l’année qui arrive s’annonce haute en couleur au Musée des beaux-arts de Montréal, on a l’idée qu’il vous faut pour votre ami.e amateur.trice d’arts visuels. Pourquoi ne pas lui réserver une place pour l’une des nocturnes du MBAM, qui ferme ses portes à 21h les mercredis? Pour lui mettre l’eau à la bouche, dites-lui que la nouvelle exposition de l’étoile montante de l’art contemporain Nicolas Party, L’heure mauve, débute le 16 février.

En vente à www.mbam.qc.ca

Un concert de Chilly Gonzales

Quelle bonne nouvelle! Le prodigieux pianiste montréalais se produira sur les planches du mythique Théâtre Rialto du Mile End les 24, 25 et 27 janvier prochains. Après avoir passé un beau temps des Fêtes à écouter A very chilly christmas, l’occasion est donc parfaite pour faire durer le plaisir. Quand on sait à quel point Chilly Gonzales est une bête de scène, les mélomanes seront ravi.e.s!

À partir de 45 $ – www.popmontreal.com

Un abonnement à Tënk

La merveilleuse plateforme de cinéma documentaire propose différentes formules d’abonnement, allant de trois mois à un an. Quand on sait que la sélection (qui change régulièrement) est faite par des passionné.e.s du milieu, vous en mettrez plein la vue à coup sûr! En plus, l’excellent film Alexandre le Fou de Pedro Pires sera encore disponible sur Tënk fin décembre.

100 $ par an – www.tenk.ca