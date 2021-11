Noël pose ses valises à Montréal avec trois grands événements

L’association Le Village de Noël de Montréal, fraîchement rebaptisée la Lutinerie, organise trois grands rendez-vous pour la période des fêtes de fin d’année.

Le Village de Noël de Montréal au marché Atwater, le Marché de Noël de Jean-Talon et le Grand Marché de Noël au centre-ville.

«Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille», annonce Line Basbous, directrice générale de la Lutinerie.

Trois marchés de Noël

Au marché Atwater, le désormais incontournable Village de Noël de Montréal se tiendra du 25 novembre au 19 décembre. Le rendez-vous fait la part belle aux artisans locaux et régionaux qui proposent des produits éthiques et écoresponsables. Et l’événement se veut aussi très familial avec le fameux village des lutins.

«Mais Atwater veut surtout souligner la gastronomie, alors on recommence les soirées de repas thématiques», explique Line Basbous. Ainsi, chaque vendredi soir sera ponctué d’un événement culinaire. La série commencera en fanfare avec la Raclette Party ce vendredi 26 novembre.

COVID-19 oblige, les réservations de créneaux et la mise en place d’une billetterie étaient obligatoires pour l’organisation.

Également au programme: des repas thématiques, une soirée alsacienne avec de la choucroute garnie, une soirée sous le thème de Noël au soleil et le repas traditionnel québécois.

Nouveauté cette année au Village de Noël d’Atwater: un ciné-traîneau gratuit pour petits et grands. «Sur le même principe que le ciné-auto mais au lieu d’être assis dans leur voiture, les visiteurs sont assis dans un traîneau pour regarder des films de Noël», précise Line Basbous.

De son côté, la deuxième édition du Marché de Noël de Jean-Talon est programmée du 27 novembre au 23 décembre. «Avec un positionnement naturellement particulier dans l’extension du marché Jean-Talon, qui permet la bonification du marché, sur une surface doublée pour l’occasion», explique Line Basbous.

Sur place, on trouvera un village d’artisans d’une quinzaine d’exposants locaux avec des produits du terroir ainsi que le bar de Noël avec ses gaufres et ses chocolats chauds.

Le troisième rendez-vous est le Grand Marché de Noël au centre-ville de Montréal, qui a fait son retour ce samedi 20 novembre et qui se tiendra jusqu’au 2 janvier, sur la rue Sainte-Catherine, dans le Quartier des spectacles. Porté par un autre promoteur lors des précédentes éditions, c’est finalement la Lutinerie qui en reprend l’organisation, après deux ans d’annulation.

«Il faut s’attendre à retrouver la même ambiance que celle des Jardins d’hiver l’an dernier, mais en plus grand et plus féerique», précise Line Basbous. Les visiteurs pourront déambuler entre trente chalets d’artisans locaux, retrouver la maison de l’Alsace et la Fabrique, au milieu des îlots sapinés. Le tout surplombé par un sapin de plus de 30 pieds de hauteur.

La magie de Noël, malgré la COVID-19

Pour chacun des trois marchés de Noël à Montréal, le port du masque sera obligatoire. Dans ce contexte pandémique, la directrice générale de la Lutinerie se réjouit tout de même de pouvoir «proposer des animations accessibles à tous, sans avoir forcément besoin de présenter le passeport vaccinal».

Mais Line Basbous prévient aussi que des ajustements devront avoir lieu en fonction des animations majeures. «En cas de gros achalandage, on nous impose un dispositif sanitaire additionnel. Certains jours on pourra demander le passeport vaccinal, alors que ce n’était pas le cas la veille, au même endroit.»

La Lutinerie lance aussi le Grand Circuit féerique, une plateforme numérique qui rassemble l’ensemble des lieux, artisans et activités touristiques incontournables à Montréal durant le temps des fêtes, pour que, comme le dit Line Basbous, la magie de Noël cette année soit au rendez-vous «plutôt trois fois qu’une».