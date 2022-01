Comment préserver ses pneus le plus longtemps

Limiter l’usure de ses pneus passe par des gestes simples à adopter au quotidien. Cela vous garantira de rouler dans une voiture plus sure, car des pneus usés peuvent occasionner des accidents, mais aussi de faire un geste en faveur de l’environnement, en retardant le changement de vos gommes.

Adapter son style de conduite

Le style de conduite influe directement sur l’état des pneus de sa voiture. Une conduite agressive, avec des freinages violents et réguliers, est à proscrire absolument. Dans l’absolu, il faut toujours freiner doucement, sur la longueur, notamment à l’approche d’un feu ou d’un stop, puis réaccélérer également en douceur. Les changements de direction aussi doivent être souples, sans quoi l’usure du pneu s’accélérera rapidement.

Privilégier les routes en bon état

L’état de la route est un facteur déterminant dans l’usure des pneumatiques. Les surfaces planes et propres sont à privilégier pour ne pas les abimer, mais les automobilistes n’ont malheureusement pas souvent le choix. Les pneus se dégraderont de fait plus vite sur des routes de campagne ou à la montagne qu’en ville ou sur autoroute. Enfin, les ralentisseurs en général et les dos-d’âne en particulier sont également très mauvais pour les pneus.

Surveiller la pression des pneus

Il convient de vérifier régulièrement la pression des pneus (y compris celui de la roue de secours), surtout par des températures extrêmes, tant froides que chaudes, et avant de longs trajets. En cas de sous-gonflage ou de sur-gonflage, l’usure des pneus se fera ressentir plus rapidement. Il faut veiller également à contrôler l’usure des pneumatiques, à l’aide des témoins directement placés dessus, ainsi qu’à surveiller de temps en temps le parallélisme des roues, souvent mis à mal par des routes défoncées.

Laver régulièrement ses pneus

Il est enfin indispensable de bien laver ses pneus, afin d’enlever d’éventuels débris ou salissures présents dessus et qui, à force de rouler, nuiraient à leur bonne conservation mais aussi à leur adhérence. L’idéal est bien sûr d’utiliser des produits nettoyants dédiés, après les avoir bien brossés un par un.