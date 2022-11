Dès l’été prochain, une nouvelle activité viendra illuminer les montagnes de Charlevoix. Comme son nom le laisse deviner, le Vol de l’Oiseau mécanique permettra de survoler le Massif au long d’un parcours spectaculaire tout en son et lumière.

Depuis leur télésiège, dans la nuit, les visiteur.euse.s auront bientôt l’opportunité de voir Charlevoix autrement grâce à l’expérience multisensorielle créée par le collectif Atelier Occhio. Composé d’experts en conception d’œuvres lumineuses (Yves Aucoin, Martin Labrecque) et d’un dramaturge et metteur en scène (Olivier Kermeid), le collectif a mis sur pied un parcours lumineux inédit, visant à transporter les spectateur.trice.s dans leur imaginaire et à sublimer la nature environnante.

Sur 6 km, les paysages et les jeux de lumières se succèderont sur une trame musicale créée par le compositeur Philippe Brault et le concepteur sonore Jacques Boucher pour une expérience encore plus immersive.

Avec cette nouvelle activité qui débutera au mois de juin 2023, le Massif de Charlevoix espère attirer davantage les foules pendant la saison estivale.

«Le Vol de l’Oiseau mécanique nous permettra de poursuivre notre objectif de diversifier la programmation familiale quatre saisons à la montagne pour consolider notre vision de développer un centre récréotouristique en nature de calibre international», a ainsi déclaré Daniel Gauthier, co-fondateur du Cirque du Soleil et président du conseil d’administration de Groupe Le Massif.

Il est possible de se procurer des billets dès maintenant sur le site web du Massif de Charlevoix. Billet adulte 38$, ado 27,50$, enfant 18,25$ et gratuit pour les 6 ans et moins.