Couleurs en vogue pour enjoliver 2023

Comme à leur habitude chaque année, les grands manufacturiers de peinture ont établi leur palette de couleurs vedettes pour 2023. À n’en point douter, le choix restera abondant, bien que le bleu ressorte comme une teinte dominante.

Sico Eau de fonte

Alors que le monde extérieur se caractérise par une incertitude grandissante, les gens veulent plus de sérénité et de stabilité à l’intérieur de leurs domiciles. Cette tendance a poussé le fabricant de peintures Sico à désigner Eau de fonte comme couleur de l’année 2023. Il s’agit d’un bleu calmant et rafraîchissant, qui combine les pouvoirs guérisseurs de l’eau et de la nature à un sentiment d’équilibre et de tranquillité.

BeautiTone Moments

La marque de peinture BeautiTone a arrêté le choix de sa couleur de l’an 2023 sur Moments. Un bleu doux et ombré aux nuances de vert, qui ouvre de nouvelles perspectives dans les intérieurs modernes tout en servant de décor aux moments à venir. Sorte de reflet du constant désir de stabilité et de confort des Canadiens, désireux de reprendre les rênes de la vie au quotidien.

Le bleu calmant Eau de fonte de Sico. Photo gracieuseté – Sico Le bleu Lierre grimpant de Dulux dynamise cette cuisine. Photo gracieuseté – Dulux Le bleu Moments de BeautiTone se veut évocateur d’espoir. Photo gracieuseté – BeautiTone Le rouge orangé Tourbillon de framboises de Benjamin Moore frappe à coup sûr. Photo gracieuseté – Benjamin Moore Avec Œillet du désert, Valspar propose une teinte chaleureuse de terre cuite décolorée. Photo gracieuseté – Valspar

Dulux Lierre grimpant

Les teintes audacieuses et expressives de la nature ont la cote dans la décoration intérieure. C’est dans cette optique que Dulux sélectionne Lierre grimpant comme étant sa couleur de l’année 2023. Ce bleu d’un ton frappant rappelle les eaux profondes. Il se veut à la fois calmant et vivifiant, afin de créer un décor qui apportera une bouffée d’air frais appréciée après ces récentes années difficiles.

Benjamin Moore Tourbillon de framboises

Chez Benjamin Moore, la couleur de l’année 2023 sera Tourbillon de framboises. Un rouge orangé saturé qui égaye les espaces, tout en éveillant les sens avec son charisme irrésistible. Cette couleur éclatante affirme son audace sans réserve et encourage à personnaliser le décor en utilisant la couleur en toute confiance.

Valspar Œillet du désert

La marque de peinture Valspar fait son entrée sur le marché québécois en intégrant la sélection des magasins Réno-Dépôt. Parmi sa palette de couleurs de l’année 2023, on retrouve Œillet du désert. Un beige sable qui se démarque par sa douceur et sa polyvalence. Cette teinte originale s’intègre à une variété de 12 nuances qui mise sur le bien-être et la joie de vivre.