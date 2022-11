Sarah-Jeanne Labrosse et BonLook s’offrent de nouvelles lunettes

La lunetterie BonLook et l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse se sont retrouvées une fois de plus pour créer deux nouvelles montures unisexes. Leur quatrième collaboration est à la fois moderne et intemporelle.

Après Subrosa, Lawrence, Henriette et Géraldine, Sarah-Jeanne Labrosse et BonLook présentent leurs deux nouvelles créations: Michelle et Nico. Eh oui, après cinq ans et trois collaborations (en 2017, 2018 et 2021), l’actrice et la marque commencent à bien s’y connaître!

«J’ai un très grand intérêt pour la mode, pour le design et pour le beau partout. Cette collaboration me permet d’explorer tout ça dans le bonheur depuis cinq ans et d’y voir plus clair. (TOUDOUMTISH 🔔)», s’est amusée Sarah-Jeanne sur Instagram.

Nouveaux looks

Avec ces deux nouveaux designs, la collection semble avoir pris un virage. On s’éloigne des montures fines en métal pour aller vers un style plus affirmé. Toujours unisexes, les nouvelles montures sont cette fois-ci en acétate, offrant un cadre plus épais et des formes moins arrondies.

«Charmés par son style naturellement raffiné et en constante évolution – qui, on l’a vite compris, se transpose aisément dans ses créations –, on est toujours emballés à l’idée de retravailler avec Sarah-Jeanne Labrosse», peut-on lire sur le site de BonLook.

Le modèle Michelle, proposé dans les coloris cobalt et pewter (gris pâle), est même carrément angulaire et ses larges branches lui donnent encore plus de caractère. Il est d’ailleurs disponible pour tous puisqu’il se décline aussi en solaire. Dans un style plus discret, la monture Nico est offerte en caramel ou sand, et offre un cadre plus doux.

Les modèles Nico (à gauche) et Michelle (à droite) de la nouvelle collection Sarah-Jeanne X BonLook. Photos: Gracieuseté, BonLook

La collection Sarah-Jeanne X BonLook est d’ores et déjà disponible en ligne sur le site de BonLook et en boutique au prix de 149 $ incluant les lentilles de prescription simple vision.