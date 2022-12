Un jeu de société, voilà une belle activité à faire en famille! Bon… Sauf si en tant qu’adulte vous trouvez que le jeu est plate à mourir. Pour éviter de vous endormir sur la planche, on a demandé au cofondateur de Randolph, Joël Gagnon, de nous faire part de ses jeux destinés aux enfants favoris.

Monza

Dans ce jeu de course de voitures créé par l’éditeur allemand Haba, on joue simplement avec des dés de couleur pour avancer et franchir en premier la ligne d’arrivée au cours de parties d’une vingtaine de minutes.

«Monza, c’est vraiment mon classique de toujours! C’est un jeu très visuel qui fonctionne avec des couleurs donc les enfants n’ont pas besoin de savoir lire ou compter pour y jouer. La mécanique est très simple, mais on se rend assez vite compte qu’il y a pas mal de stratégie et surtout beaucoup d’interactions puisqu’on n’arrête pas de se dépasser. Ça fait de belles parties mouvementées!»

Photos: gracieuseté, Haba

À partir de 5 ans – 2 à 6 joueur.euse.s – 35,99 $

Zombie Kidz

Des zombies ont envahi l’école et pour leur échapper et remporter la partie, il faudra collaborer. Mais Zombie Kidz – qui est une création québécoise – n’est pas seulement un jeu coopératif, il est aussi évolutif. Après cinq victoires, on peut ouvrir la première enveloppe qui contient des informations supplémentaires et donnera de nouveaux pouvoirs aux héros ou aux zombies.

«Celui-ci aussi, j’y ai beaucoup joué! C’est un jeu un peu unique en son genre qui est vraiment super pour l’interaction parent-enfant puisqu’il faut s’entraider pour gagner. En plus, les parties sont rapides et challengeantes donc on garde facilement l’attention de tout le monde. Et puis, il y a des zombies!»

Photos gracieuseté, Scorpion Masqué

À partir de 7 ans – 2 à 4 joueur.euse.s – 35,99 $

Marrakech

Le jeu se déroule dans la ville marocaine au moment d’une grande vente de tapis. Le joueur qui aura amassé le plus d’argent et exposé le plus de tapis remporte la partie.

«Marrakech, c’est un classique! En tant qu’adulte on se prend au jeu et pour les plus jeunes, c’est vraiment top, surtout qu’on pose vraiment de petits tapis sur le plateau de jeu. Je l’animais déjà dans les écoles et les bibliothèques il y a plus de 15 ans et les enfants l’adoraient.»

Photos: gracieuseté, Gigamic

À partir de 8 ans – 2 à 4 joueur.euse.s – 46,99 $

Wazabi

Wazabi est un jeu de dés dont le but est de se débarrasser… de ses dés. Sauf que moins on a de dés, plus le jeu se complique.

«C’est vraiment accessible. Il y a constamment des revirements de situation donc on n’a pas le temps de s’ennuyer. En fait, Wazabi c’est un peu la rencontre entre Uno et Yahtzee, mais en beaucoup plus dynamique!»

Photo: gracieuseté, Gigamic

À partir de 8 ans – 2 à 6 joueur.euse.s – 32,99 $

Cascadia

Si Casacadia a remporté le prestigieux prix Spiel des Jahres (jeu de l’année en allemand) en 2022, ce n’est pas pour rien. En plus d’être joliment illustré, ce jeu, qui se déroule dans l’Ouest canadien, consiste à créer des écosystèmes en assemblant des tuiles. Au fil de la partie, on peut venir peupler ces habitats de différents animaux pour remporter le plus grand nombre de points possible. Le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie l’emporte.

«À la base, je l’avais pris pour jouer avec ma blonde, mais en fait le jeu propose de moduler le niveau de difficulté. C’est super pour les enfants parce qu’on n’a pas besoin de savoir lire ou écrire et quand on joue entre adultes, ça devient très stratégique.»

Photos: gracieuseté, Lucky Duck Games

À partir de 10 ans – 1 à 4 joueur.euse.s – 54,99 $