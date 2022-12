8 choses à savoir sur le méga supermarché T&T à Montréal

Le premier supermarché T&T du Québec, et le plus grand du Canada, a ouvert ses portes ce 15 décembre dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. L’établissement de 6500 pieds carrés propose une quantité impressionnante de produits venus d’Asie. Voici huit choses à découvrir sur ce très attendu nouveau supermarché asiatique.

Fruits de mer vivants à la tonne

Crabe royal. Photo: iStock: Lightasafeather.

Plusieurs bassins remplis de crustacés et de poissons sont disposés devant la poissonnerie du magasin. Des homards, des bars, des panopes ou encore des crabes royaux vivants sont entreposés, avant de finir dans le rayon poissonnerie au milieu des glaçons… La PDG de T&T, Tina Lee, a affirmé en conférence de presse qu’il y a assez d’eau dans ces bassins pour pouvoir remplir une piscine.

50 variétés de champignons et de tofu

Champignons Enoki. Photo: iStock, 4nadia.

Dans le rayon des fruits et légumes, on peut retrouver 50 espèces de champignons différentes, passant du champignon fin à tête d’ampoule Enoki, au champignon tout poilu appelé «Crinière de Lion». Du côté des rayons réfrigérés, plus de 80 sortes de tofu sont disponibles, allant du tofu classique au tofu «dessert» à l’amande ou à la noix de coco.

Une ligne maison T&T

Le supermarché a sa propre gamme de produits «fais maison» originaux T&T. Parmi ceux-ci, on retrouve des boulettes de riz d’arachide ou au sésame, des pains vapeurs chinois aux champignons ou au tofu, quelques variétés de nouilles ou encore des petits pains à l’igname sucrés.

Loblaw est propriétaire

Photo : Gracieuseté Loblaw

La chaîne T&T inaugurée en 1993 en Colombie-Britannique appartient à Loblaw Companies Limited, aussi propriétaire des chaînes Maxi et Provigo au Québec, depuis 2009. D’ailleurs la succursale de Montréal est installée dans un ancien Loblaws.

Cuisine fusion à profusion

Dinde farcie. iStock, Koval Nadiya.

Dans la perspective de pouvoir rassembler la culture nord-américaine à la culture asiatique, Tina Lee a voulu proposer dans son supermarché une dinde farcie façon asiatique au riz gluant. «Voilà comment fêter Thanksgiving ou Noël en mélangeant nos deux cultures culinaires», a fait valoir Mme Lee.

Prêt à manger!

Pains chinois à la vapeur. Photo: iStock, Niuniu.

De nombreux plats sont préparés du côté cuisine, avec un choix de sushis, de raviolis à la vapeur, de boissons au thé glacé ou encore de canards laqués. Du côté boulangerie, beaucoup de brioches et de pâtisseries occupent les vitrines et un service de commande de gâteaux d’anniversaire est aussi disponible.

Impressionnante collection de bières asiatiques

Photo: iStock, AzmanL.

Une importante collection de bières asiatiques est disposée dans le magasin, tel que des bières de la marque Asahi ou encore Suntory, et ce, avec ou sans alcool.

Les coffrets exotiques de Noël

Fruits du dragon. Photo: iStock: Enviromentic.

À l’approche des Fêtes, des coffrets de fruits exotiques importés du Japon, de la Corée ou encore du Chili sont disposés à l’entrée du magasin. Melons, raisins muscats, fruits du dragon ou encore poires asiatiques composent ces lots. Le tout est exposé à côté du très prisé melon japonais Mino, au prix de 118$ canadiens. Oui, rien que ça.

