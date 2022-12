Le plus grand supermarché T&T s’installe à Montréal

Adepte de trouvailles culinaires uniques et gourmandes? La plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au Canada installera son premier et son plus grand magasin à Montréal à la mi-décembre. C’est un rendez-vous!

Créée en 1993 en Colombie-Britannique par Cindy Lee, une immigrante d’origine taïwanaise, et acquise par Loblaw en 2009, la chaîne comptait déjà 30 succursales au Canada, mais aucune au Québec. C’est donc le 15 décembre prochain que le tout premier T&T québécois ouvrira ses portes à Montréal, plus précisément à Saint-Laurent, à proximité des autoroutes 15 et 40.

«Depuis que nous avons annoncé nos plans pour le Québec, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs. Je tiens à remercier tous les clients qui nous ont partagé leur enthousiasme et qui nous ont fait des suggestions pour l’emplacement de notre nouveau magasin. Ces commentaires venaient confirmer que la population de la grande région de Montréal se déplacerait pour venir nous visiter, d’où l’importance d’avoir un emplacement facile d’accès, à proximité des autoroutes», a déclaré la PDG de T&T, Tina Lee, par voie de communiqué.

Situé dans les locaux d’un ancien Loblaw (justement), ce tout premier T&T québécois sera aussi la plus grande succursale de la marque à ce jour, avec une surface de 6500 mètres carrés.

Dans les rangées, on trouvera des collations asiatiques uniques comme de la crème glacée aux haricots rouges, des croustilles de joues de crevettes et des poudings à la noix de coco, à la mangue, aux litchis ou à la fraise. Il y aura aussi de la viande, des fruits de mer et toutes sortes d’articles d’épicerie.

Des repas chauds seront également disponibles en libre-service, tels que du tofu mapo épicé, du porc aigre-doux et du filet de poisson au Sichuan.

L’ouverture de la succursale québécoise avait initialement été annoncée plus tôt en 2022, mais elle a finalement été repoussée, le site étant utilisé comme lieu de vaccination contre la COVID-19. Pour ce premier magasin montréalais, T&T prévoit employer plus de 300 personnes.

Adresse : 300, avenue Sainte-Croix, Montréal (arrondissement de Saint-Laurent)