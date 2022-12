La patinoire illuminée du centre-ville est de retour!

C’est le moment d’enfiler ses patins à glace et de s’élancer Au bord du lac Tranquille dans le Quartier des spectacles pour une séance des plus enchanteresses. À la surface illuminée de la patinoire de l’esplanade Tranquille s’animeront tout l’hiver baleines, narvals, tortues, poissons et bancs de plancton, qui bougeront au gré des coups de patin des courageux.euse.s bravant le froid.

Présentée dans le cadre de la 13e édition de Luminothérapie, cette expérience interactive aussi féérique qu’innovante, créée de concert par les entreprises montréalaises Mirari et Normal Studio, transforme par la magie d’une projection vidéo la patinoire en lac onirique lumineux, tantôt bleu, tantôt multicolore, dans lequel évoluent des écosystèmes marins bien de chez nous.

Expérience technologique « Au bord du lac Tranquille » dans le Quartier des spectacles. Photo : Ulysse Lemerise/OSA

Les patineur.euse.s, dont les mouvements sont détectés par un système de capteurs au laser à la fine pointe de la technologie, se font donc les artistes de l’univers aquatique et hivernal se métamorphosant sous leurs lames.

Le Partenariat du Quartier des spectacles est fier de présenter en grande première Au bord du lac Tranquille, une œuvre qui comprend un récit fort et où le public vit une expérience d’interaction unique, qu’il soit participant ou spectateur. Pensée par des créatrices et créateurs qui ont à cœur la célébration de notre nordicité, elle invite à explorer la splendeur du territoire québécois et profiter des joies de l’hiver en ville à travers l’art. Catherine Girard Lantagne, directrice artistique du Partenariat du Quartier des spectacles

Véritable ode au froid québécois, Au bord du lac Tranquille est diffusée gratuitement deux fois par soir toute la semaine et dure 30 minutes.

Vous laisserez-vous gagner par la magie des Fêtes et du lac Tranquille?

Au bord du lac Tranquille

Esplanade Tranquille

Jusqu’au 5 mars 2023

Site web

Accès gratuit

Tous les jours à 18 h 30 et 20 h 30*

* L’horaire du vendredi peut changer.