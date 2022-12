3 solides soins contour des yeux locaux

CHRONIQUE – S’il y a bien une zone qui trahit une nuit écourtée (et notre âge), c’est le contour des yeux. Cernes, poches, prunelles… Coup d’œil sur des crèmes et sérums québécois efficaces pour en venir à bout.

Jouviance – Sérum Anti-âge lift yeux

Photo Gracieuseté Jouviance

Vos poches enflent et vos rides se creusent à vue d’œil? Jouviance a lancé ce puissant allié décongestionnant et anti-âge pour vous. Muni de peptides naturels de quinoa et de sucre de graine de févier d’Amérique, son effet tenseur et rafraichissant est indéniable. Quelques semaines d’application jour et nuit – sans même ajouter de crème anti-âge par-dessus – ont permis de visiblement dégonfler le dessous de notre l’œil lissant au passage notre vallée des larmes qui s’étaient formées sous le poids de nos micro poches de trentenaire. Quand même impressionnant pour un soin à moins de 60$! En prime, lorsqu’on a trop froncé les sourcils lors de nos longues journées devant l’ordinateur, on l’applique sur la ride intersourcilière pour la lisser à son tour.

59$ – En vente en ligne et la plupart des pharmacies

OMY Laboratoires – Crème contour des yeux multi-action

Photo Gracieuseté OMY Laboratoires

Vos cernes sont aussi sombres qu’un 21 décembre (journée la moins longue de l’année) à 16h? C’est cette crème qu’il faut intégrer à votre routine. C’est qu’il est notamment chargé d’extrait de marronnier d’Inde qui aide à illuminer le regard en stimulant la circulation sanguine. Sa formule est aussi enrichie de l’ingrédient hydratant chouchou, l’acide hyaluronique, de peptides et d’extrait de quinoa qui permettent de lisser la peau et donc diminuer l’apparition de rides et de poches. En plus de son action multiple, on a particulièrement craqué pour sa texture légère et soyeuse, qui procure une sensation d’hydratation instantanée.

54,99$ – En vente en ligne et dans quelques instituts de beauté

Reversa – Retin[A]list

Photo tirée de la page Facebook de Reversa Canada

J’ai le malheur de vous annoncer (ou vous redire) qu’on ne fait que ramollir en vieillissant. (Déso!) Oui, même et probablement surtout la peau fragile du contour de l’œil. Ce soin local devrait cependant vous aider à raffermir le tout, gommant en plus certaines ridules et rides. Et c’est grâce à son complexe enrichi de 0,05 % de rétinol pur encapsulé (l’ingrédient anti-âge qui a conquis tous.tes les beautitas), de niacinamide, et d’acide hyaluronique fragmenté. Le flacon de 15 ml a rempli ses promesses anti-âge, sans irriter la peau, atténuant l’apparence de nos pattes d’oie.

52$ – En vente en ligne et dans la plupart des pharmacies