25 ans après la crise du verglas: témoignages d’une catastrophe  

Déneigement et déglaçage à la suite du verglas, 20 janvier 1998.

Facebook et TikTok n’existaient peut-être pas en 1998, mais avec le 25e anniversaire de la crise du verglas souligné cette semaine, plusieurs internautes y partagent leurs souvenirs de cet événement météorologique chaotique qui a secoué une partie du Québec.

Pas que du mauvais

Certains ont conservé de beaux souvenirs de l’événement, comme cette internaute qui affirme avoir mangé «la meilleure nourriture» que sa mère cuisinait sur le poêle à bois.

Il y a aussi le personnificateur d’Elvis – Scotty Davis – qui se remémore la tournée à bord de l’autobus du Show Business TVA avec plusieurs artistes tels que Danielle Ouimet, Mitsou, Michel Rivard, Jim Corcoran, Anthony Kavanagh et Sylvain Cossette. L’objectif? «Réconforter les gens et familles sinistrés qui ont passé plus de 35 jours à dormir sur des matelas sur le sol dans des salles de gym.»

En humour

Du côté témoignage humoristique, vous pouvez réécouter le stand up mémorable de Jean-Marc Parent sur cet événement.

Sans être humoriste, la journaliste-présentatrice Brigitte Bougie se souvient de son entrevue cocasse avec la porte-parole d’Hydro-Québec, une certaine Mme Lalumière! Effectivement, ça ne s’invente pas.

Souvenir du #verglas : interview sur ICI RDI avec Madame Lalumière porte-parole d'Hydro-Québec, quand votre nom de famille est Bougie… ça ne s'invente pas ! 🙂@RadioCanadaInfo — Brigitte Bougie (@BrigitteBougie) January 3, 2023

Et voici un extrait du Bye Bye de 1998 avec Daniel Lemire dans le rôle d’un porte-parole d’Hydro-Québec :

Le verglas en photos

Vous voulez voir la crise du verglas en photos? Les Archives de la Ville de Montréal proposent un album contenant 55 photos sur cette catastrophe naturelle qui fût l’une des plus coûteuses de l’histoire du pays.

(Cliquez sur la photo ci-dessous pour toutes les voir)

Ils ne sont pas les seuls, voici un autre album élaboré par le photographe François Rodrigue.

Quelques belles photos plutôt poétiques sont aussi disponibles sur Instagram.

Le verglas en vidéo

Des citoyens ont également immortalisé ce moment historique avec leur caméra vidéo. L’un d’eux, particulièrement motivé, propose sur Facebook un montage vidéo de cinq minutes présentant le quotidien de sa famille dans une maison de Verdun, une vidéo accompagnée d’un air de musique plutôt… jovialiste.

Toujours en vidéo, mais cette fois-ci sur un ton plus inquiétant, un Lavallois nous présente des images des lueurs provoquées par les transformateurs qui «sautaient partout autour» d’eux.

Entraide et système D

D’autres loin du désastre ont mis la main à la pâte pour venir en aide aux sinistrés, dont des habitants du village Petit-Rocher participant à une corvée pour envoyer du bois de chauffage à Saint-Jean-Sur-Richelieu.

Un homme se remémore également le décès de sa mère deux jours avec la crise du verglas, ce qui a fait que le salon funéraire a été parfois éclairé aux chandelles.

Le verglas en fiction

Vous avez envie de vos remémorer la crise du verglas de 1998 à travers la fiction? Métro vous suggère fortement la lecture du thriller jeunesse Les réservoirs de l’abîme de Stéphane Choquette. On y suit un jeune adolescent de 14 ans confiné dans sa maison avec sa grand-mère malade. Tous les voisins ont déserté le quartier et des événements inquiétants se multiplient : vols de génératrices, disparitions d’animaux et enlèvements d’enfants.

Même si la collection Titan est destinée aux adolescents, Les réservoirs de l’abîme peut plaire à tous. Le suspense est efficace et les personnages sont crédibles. Enfin, situer cette histoire dans le contexte de la crise du verglas est une sacrée bonne idée.