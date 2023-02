Dites adieu aux pizzas Delissio

« Ce n’est pas du resto… » et ce ne sera pas non plus de la Delissio pour souper. La célèbre pizza surgelée sera retirée des congélateurs d’épiceries d’ici six mois.

Nestlé Canada a annoncé cesser dans les prochains mois la vente de cette marque de pizza en plus des produits Stouffer’s, Lean Cuisine et Life Cuisine.

La multinationale ne fabrique pas ses produits au Canada. Ainsi, aucune usine de manufacture canadienne ne sera affectée.

Pour se concentrer ailleurs

« Cette décision nous permet d’investir davantage dans les catégories prioritaires », a déclaré dans un communiqué John Carmichael, président et chef de la direction de Nestlé Canada.

L’entreprise souhaite concentrer ses efforts sur sa tout aussi célèbre crème glacée, mais également sur d’autres de ses produits populaires, tels que les confiseries, le café, la nourriture pour animaux… et l’eau embouteillée.

Déjà, nostalgique de la fameuse pizza Delissio? Il est encore temps de courir à l’épicerie pour en faire des provisions.