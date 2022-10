Pizza Fest: où trouver la meilleure pizza en ville?

Avis aux adeptes de pizza, les deux prochaines semaines pourraient bien être les meilleures de votre année! Le Pizza Fest est de retour à Montréal jusqu’au 24 octobre pour vous faire découvrir les pizzérias les plus alléchantes de la métropole.

L’objectif du Pizza Fest? Donner à des pizzaïolos passionnés l’occasion de créer des pizzas inédites et de satisfaire les gourmands. Et pour ça, pas besoin d’aller très loin. Que vous soyez à Verdun ou à Saint-Léonard, vous trouverez de bonnes croûtes à vous mettre sous la dent. En effet, les 16 pizzérias participantes sont situées aux quatre coins de la ville ainsi qu’à Laval et sur la Rive-Sud.

Quelle sera votre préférée?

Si vous ne savez pas par laquelle commencer, le fondateur de l’événement, Mathieu Fortin, vous fait part de son top 5 des pizzas «à essayer absolument pour l’occasion».

1- La «Truffo e Funghi Lover» – Dei Compari – Quartier latin

2- La «New York Style» – Brook NYC – Verdun

3- La «Margherita» – Fiorellino – Outremont

4- La «Mortadella e Pistacchio» – Pizzeria Gusto – Saint-Léonard

5- La «Fruits de mer» – Quindici – Petite Italie

Le public est invité à voter pour sa pizzéria préférée sur le site du festival. En votant et en suivant l’organisation sur les réseaux sociaux, vous courez la chance de gagner un voyage à Naples en Italie, le paradis de la pizza!

L’année dernière, c’est la Pizzeria Cortina, située à Rivière-des-Prairies, qui a raflé la première place.