Pizzeria Cortina gagne un premier prix pour sa pizza napolitaine

Mike Di Gennaro et Vincenzo Collaro ont raflé la première place dans la division professionnelle au Pizza Fest Challenge de Montréal. C’est leur pizza de style napolitaine qui leur a permis de rafler ce prix. Un symbole fort pour les deux natifs de la région de Naples qui misent sur le respect du goût des produits avant toute chose.

Rivière-des-Prairies peut désormais être fier d’offrir la meilleure pizza napolitaine du Québec.

«Nous sommes Napolitains, alors imaginez la fierté que cela nous procure d’avoir gagné cette première place. Nous sommes venus expressément pour ce volet de la compétition», raconte, dans un grand sourire, le co-propriétaire de la Pizzeria Cortina, Vincenzo Collaro.

En s’inscrivant à la première édition du concours Pizza Fest Challenge, Vincenzo Collaro explique que lui et son co-équipier ont voulu se comparer aux meilleurs et, comme on dit communément, «se mettre sur la map».

Cette compétition amicale a réuni près d’une quarantaine d’artisans amateurs et professionnels, majoritairement en provenance du Québec et certains de Toronto.

Vincenzo et son comparse Mike Di Gennaro sont fiers d’avoir fini sur la plus haute marche du podium, et ce devant la Pizzeria Bottega, célèbre institution napolitaine de Montréal.

Nous avons prouvé de quoi nous étions capables. Nous sommes fiers de ramener ce trophée à Rivière-des-Prairies

Vincenzo Collaro, Co-propriétaire de la Pizzeria Cortina à Rivière-des-Prairies

«La cuisson de la pâte et le respect de la sauce tomate ainsi que la qualité des ingrédients ont convaincu le jury», commente Mathieu Fortin, fondateur du Pizza Fest et de cette première édition du Pizza Fest Challenge.

Simplicité

L’un des secrets non gardés de leur pizza réside dans la simplicité (donc, un nombre minimal d’ingrédients) et dans la qualité des produits.

«Ça ne nous dérange pas de dépenser plus d’argent pour obtenir des produits de meilleure qualité», relate Mike Di Gennaro.

Après avoir essayé pendant plus d’un an plusieurs sortes de tomates notamment en provenance des États-Unis, du Québec ou de Toronto, c’est sur la variété San Marzano que leur choix s’est arrêté.

Cette variété napolitaine, qu’ils importent tout droit de leur pays natal, compte largement, selon eux, dans les éléments qui leur ont permis de s’imposer.

Quant à leur pâte à pizza, une fermentation à froid de 72 heures fait toute la différence.

«On veut garder ça simple. Plus c’est simple, meilleur c’est», s’exclame le connaisseur, faisant ainsi référence aux principes de base de la cuisine italienne.

Objectif mondial

Les deux deuxièmes places dans les catégories Margherita et création libre leur ont donné une confiance telle que les pizzaiolos veulent désormais se confronter aux meilleurs de ce monde.

Avec leur première place, ils ont l’opportunité de participer au Concours international de la pizza de Las Vegas. Un concours que Mike Di Gennaro connaît bien. Il y a fini avec une 14e place sur 150, il y a cinq ans.