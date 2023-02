Faites-vous les mêmes rêves érotiques que tout le monde?

Vous vous êtes déjà rendu au bureau un matin et en voyant Martin, votre collègue, vous réalisez qu’il était dans votre rêve…. érotique. Mais pourquoi notre cerveau nous écrit de tels scénarios et qu’est-ce que ça signifie?

Les rêves érotiques les plus communs seraient :

– Sexe avec un.e collègue de travail Cela peut simplement signifier que vous vous entendez bien avec quelqu’un, et votre inconscient l’extrapole, selon Nicole Gratton, créatrice de l’École internationale des rêve. -Expérimenter avec le même sexe Si vous n’avez pas l’habitude d’explorer ce genre de relations, peut-être que vous êtes en train de découvrir en vous un nouvel atout «féminin/masculin», pense Mme Gratton, aussi consultante, autrice et conférencière. Sinon, peut-être admirez-vous simplement certaines qualités chez autrui du même sexe. -Faire l’amour à son ex Le rêve peut permettre de reprendre le contrôle d’une situation qui vous a été imposée, pour compenser le rapport de force. Dominer votre ex qui vous a laissé n’est, par exemple, pas si atypique. Il se peut aussi que cette apparition du passé soit un rêve de communication (communément appelé dans le milieu), qui permet de poser un regard sur vous, vos émotions et vos pensées du moment, illustre la passionnée du sujet. -Une p’tite vite avec le voisin ou la voisine Ce type de rêve peut naître pour compenser un manque de tendresse, d’affection ou d’amour, pense Nicole Gratton. Mais votre voisin.e qui poppe dans votre rêve peut aussi signifier que vous vous entendez (très/trop?) bien avec votre voisinage. -Passer la nuit avec une vedette Le rêve d’exploration permet de vérifier votre réaction et vos limites par rapport à une situation, comme vous le feriez si Brad Pitt voulait vous faire l’amour à la suite d’une première hollywoodienne. Il s’agit souvent juste d’un fantasme.

Sans jugement

Personne ne devrait avoir honte d’avoir des pensées érotiques envers autrui, à moins que ledit fantasme soit illégal, évidemment. Ces rêves – qui font vivre de vrais orgasmes à certaines personnes – n’ont aucune incidence. Ce ne sont que des pensées à démystifier, rappelle Nicole Gratton.

«Le rêve possède son langage propre, son mode d’expression unique pour s’adresser à la conscience du rêveur. Il s’exprime en métaphores, en images et en sensations» dit-elle si poétiquement, en encourageant la population à dépasser la honte, sans trop se juger.

Famille et rêve érotique

Bien que de rêver à une partie de jambes en l’air avec un membre (mature) de sa famille peut créer un malaise, il s’agit bel et bien d’une expérience vécue par plusieurs, selon notre experte.

Ces pensées nocturnes certainement troublantes peuvent survenir des raisons normales. Il se peut que vous ayez connecté avec un membre de la famille et que votre inconscient crée, comme mentionné plus haut, un rapprochement plus intense, rappelle Mme Gratton. Il se peut que votre tête veuille pardonner à votre mère d’avoir oublié votre anniversaire ou encore vous démontrer à quel point vous admirez le côté manuel de votre père, sans que vos intentions soient réellement sexuelles dans la vraie vie.

Manifester le rêve Avant de dormir, Nicole Gratton conseille de placer une intention envers vos rêves. Pensez à ce que vous voulez recevoir dans votre sommeil pour essayer de l’obtenir. Il faut que ce soit «une intention noble» pour votre bien ou pour celui des autres, nuance-t-elle. Avant de dormir le 14 février, par exemple, vous pouvez manifester (en répétant votre objectif dans votre tête) d’avoir accès à plein de chocolats en rabais au réveil. Et pouf! Vous l’aurez.

Pour lire Nicole Gratton ou obtenir de son aide pour analyser vos rêves, vous pouvez consulter son site web.