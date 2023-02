Les Québécois.e.s triperaient sur les vêtements fétichistes

L’entreprise de jouets sexuels, lingeries et cadeaux érotiques LoveHoney vient de révéler sa Sex Map de 2023, une carte coquine créée à partir des ventes effectuées sur son site Internet. Et elle révèle quelques détails surprenants qui nous concernent.

Tout d’abord, sachez que le Québec est la province canadienne où l’on achète le plus de vêtements fétichistes : harnais de cuir, strings révélateurs, chaps et autres porte-jarretelles coquins.

À Montréal, plus précisément, il semblerait que le plaisir solitaire masculin à la cote. C’est la ville canadienne où l’on dépense le plus d’argent en masturbateurs pour homme, aussi connus sous le nom de fleshlight.

Du côté de la ville de Québec, ce sont les femmes qui s’amusent le plus. Le vibrateur « Womanizer X We-Vibe Golden Moments Limited Edition Pleasure Collection » est le produit qui a le plus séduit la Capitale.

Malgré ces achats populaires, les Québécois.e.s n’obtiennent pas la palme des plus coquins du pays. C’est plutôt l’Ontario qui a dépensé le plus d’argent chez Lovehoney en 2022.

Au Canada, on aime ça gros!

Autre fait amusant sur nos habitudes d’achat érotiques : le Canada est le pays dans le monde où l’on achète les plus gros dildos. On peut remercier à cet égard la province de Terre-Neuve-et-Labrador qui achète les jouets avec la plus grande circonférence (4,6 pouces en moyenne) et les Territoires du Nord-Ouest qui achètent les plus gros godes (longueur moyenne de 5,4 pouces).

Vous avez besoin de vous faire des images pour comprendre l’ampleur du phénomène? Pas de problème, en voici quelques-unes! La longueur de tous les jouets sexuels achetés au Canada en 2022 pourrait atteindre le sommet de la tour du CN à Toronto pas moins de quatre fois. La quantité totale de lubrifiant vendu pourrait remplir 42 spas. Enfin, assez de menottes et de contraintes ont été achetées pour arrêter la population de Baie-Saint-Paul dans le Charlevoix au complet.

Pour encore plus de faits fascinants de cet ordre, vous pouvez consulter ladite Sex Map.