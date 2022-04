Sortir un dildo au lit par surprise, danger! 

Si les jouets sexuels ont de magnifiques avantages pour les couples à la sexualité saine, il n’est peut-être pas suggéré de les brandir sans avertissement. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter les anicroches dans la chambre à coucher.

D’après Kanica Saphan, sexologue et propriétaire du Sofa Sexlogique, les jouets conviennent aux duos (ou trios, on ne juge pas) qui ont une sexualité active et surtout qui ont des conversations salaces bien ouvertes.

Essayer quelque chose de différent, ça peut pimenter les ébats.

Mais « on va s’entendre que pour beaucoup de gens, parler de jouets sexuels ou de sexualité c’est très gênant », nuance-t-elle.

Les jouets sexuels ne doivent pas devenir une solution court-terme. Photo: iStock

Parce que trop souvent, selon elle, les jouets sont vus à tort comme une manière de sauver un couple qui bat de l’aile ou une relation qui manque de piquant.

D’après Mme Saphan, les problèmes au lit proviennent souvent de situations bien plus complexes, comme un manque de communication ou d’ouverture à l’autre.

L’utilisation de jouets sexuels n’est pas une solution magique aux problèmes de couple grave, tout comme un pansement sur le coude ne peut régler une pneumonie. «Quand les gens parlent de jouets sexuels à un sexologue [en les considérant comme des remèdes miraculeux], c’est comme si on parlait à un pharmacien de plaster ou de tampon», image-t-elle.

Nuire au lieu de jouir

Dans certains cas, sortir un gros dildo à l’improviste peut sinon être vu comme un échec sexuel par l’autre.

« Si ce n’est pas discuté au préalable, ça peut venir faire ressortir des insécurités, des pensées comme : ” est-ce que je ne suis pas assez?” », estime Mme Saphan.

En effet, la vie n’est pas un film porno. Ce n’est pas tout le monde qui est excité ou enthousiaste lorsque des jouets sexuels surgissent dans le lit.

L’art de bien communiquer

Si vous voulez amener ça dans la chambre à coucher et que votre vie sexuelle est harmonieuse, il faut absolument prendre un rendez-vous avec l’être-aimé pour en discuter.

« Souvent c’est d’arriver et dire : ”hey, j’aimerais parler de quelque chose en lien avec la sexualité, on peut en parler maintenant, sinon fais-moi signe quand tu es prêt ou tu es dispo”, conseille Mme Saphan. Ça permet d’être prêts émotionnellement pour cette discussion. »

Selon la sexologue, il est important d’en parler sans gêne, tout en respectant les limites et les opinions de son amant.e.

« Il faut d’abord savoir comment notre partenaire se sent, indique-t-elle. Et il faut être en mode j’écoute et j’accueille ce que l’autre dit. Il n’y a pas d’autres manières d’en parler », affirme-t-elle.

Et si tout le monde est content et heureux, alors on peut continuer. Sinon… une petite visite chez le sexologue peut vous aider à débloquer bien des affaires au lit.