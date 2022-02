Faites votre dildo!

Envie d’atteindre le septième ciel (ou de faire plaisir à votre partenaire)? L’entreprise montréalaise Les Affûtés vous propose de façonner votre propre dildo en bois en plein cœur du village.

Pas besoin d’être manuel et d’être un ninja des échardes: l’atelier DIY pour débutant d’une durée de quatre heures a lieu avec l’assistance d’une ébéniste. Elle vous guidera dans chaque étape de la fabrication, du dessin à la finition. Tout le matériel et les outils nécessaires sont fournis.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont des besoins intimes particuliers : vous pourrez donner la forme et la grosseur que vous voulez au bloc de bois, un peu comme un bloc d’argile en poterie, affirme le fondateur de l’entreprise, Michael Schwartz.

«On part d’un morceau très large et on le fait tourner très vite sur la tour à bois, explique-t-il. Et après on va amenuiser le morceau. On fait ce qu’on veut en termes de formes.»

Un participant à un atelier de fabrication de dildo utilisant le tour à bois, à la boutique Les Affûtés.

Pour éviter les échardes dans les parties intimes (et une visite gênante à l’urgence), le godemichet est sablé à profusion, puis recouvert d’une huile de coco naturelle protectrice.

D’après M. Schwartz, les essences de bois utilisées (dont du cerisier) sont compactes et ne s’effritent pas comme des planches de deux par quatre.

Bonus : l’ambiance sur les lieus est très décomplexée et amicale, selon M. Schwartz.

Si ça vous attire, il reste encore des places pour l’atelier du 10 février ou du 28 février. Suffit de réserver en ligne pour 80 $ plus taxes.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas apprendre des compétences manuelles utiles en… s’amusant ?