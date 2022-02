4 signes anodins que votre partenaire est contrôlant.e 

On sait tous et toutes que regarder le cell de l’autre en couple, c’est assez contrôlant… mais il y a d’autres comportements en apparence banals qui devraient vous faire sonner l’alarme bien avant.

1- Il ou elle vous contredit sur les tâches ménagères.

Vos carottes ne sont jamais coupées de la bonne façon? Votre façon de faire la vaisselle est épiée, jugée, quasi arbitrée car «maudit que vous la faites toute croche»?

Ces petites chicanes qui semblent anodines peuvent toutefois être un potentiel signe de contrôle de la part de l’être aimé, d’après la psychothérapeute et sexologue Véronique Jodoin.

Même si vous arrivez au même résultat, le processus, lui, devient de plus en plus toxique.

«Le contrôle sert à se rassurer et à prévoir comment les choses vont être. Il faut développer la capacité d’accepter que les choses soient faites de manière différente [sinon la dynamique du couple ne sera jamais saine]», explique-t-elle.

Tant que vos carottes goûtent bon et que vos assiettes sortent propres, pas besoin de faire tout un plat (badum tss).

2- Il ou elle pose très souvent des questions sur vos activités.

Bien sûr, il est normal que votre partenaire s’intéresse à votre quotidien et ce que vous faites de vos journées. C’est même préférable!

Inutile de monter sur ses grands chevaux parce qu’iel vous demande qui vous a conseillé ce livre ou avec qui vous étiez au restaurant.

Mais si ça arrive fréquemment et iel devient insistant.e, attention!

«On peut vouloir penser qu’on protège l’autre, alors qu’on ne réalise pas qu’on le surveille, explique Marie Hazan, psychologue et professeure associée à l’UQAM. C’est subtil et pas méchant, mais ça vient empiéter sur la liberté.»

Personne ne veut sortir avec une personne contrôlante. L’idée, c’est donc de se demander quel est l’objectif derrière ces questions… et de se fier à sa voix intérieure.

3- Il ou elle insiste pour que vous ayez des goûts similaires.

Vous connaissez peut-être un petit couple qui s’habille toujours pareil ou qui écoute toujours la même musique.

Tant mieux pour iels de s’être trouvé.e.s. La relation est cependant problématique si un.e des partenaires a été forcé.e d’apprécier la discographie de Charlotte Cardin ou le dernier film de Denis Villeneuve. Même chose si l’un.e des deux répète sans cesse détester les goûts de l’autre.

Forcer l’autre à imiter ses préférences et nier la validité de la divergence d’opinions dans un couple sont des moyens d’exercer une emprise sur son ou sa partenaire, résume Mme Hazan. Inutile de vous dire que ce type de comportement peut rapidement devenir malsain, voire abusif.

«Si on change quelque chose dans la dynamique du couple, l’autre peut se sentir trahi.e. C’est la crainte que vous lui échappiez», indique la psychanalyste.

Varier les plaisirs, c’est donc toujours sain dans un couple.

4- Il ou elle n’est pas heureux.se lorsque vous êtes avec d’autres personnes.

Si votre partenaire est heureux.se que vous sortiez avec votre gang d’ami.e.s, c’est parfait. Si ça le bogue, ouf, drapeau rouge!

Même chose si elle ou il insiste pour que vous ne voyiez pas certaines personnes.

«C’est quelqu’un qui se sent menacé.e s’il vous voit heureux.se avec d’autres personnes, estime Mme Hazan. Il ou elle devient malheureux.se du fait qu’il ou elle ne vous comble pas.»

N’en déplaise à Bella et à Edward dans Twilight, la jalousie contrôlante, ce n’est pas romantique. On ne le dira jamais assez.

C’est quoi un.e pervers.e narcissique?ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

On vous rassure. Toutes les personnes contrôlantes ne sont pas des personnes perverses narcissiques et il faut d’ailleurs plus d’un seul trait pour les identifier. D’après Mme Jodoin, les pervers.es narcissiques vont beaucoup plus loin pour exercer leur contrôle. On les reconnaît généralement par leur égocentrisme, leur manque d’empathie et leur froideur émotionnelle.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Les personnes perverses narcissiques aiment dénigrer, culpabiliser ou dominer les autres. En fin.e marionnettiste, il ou elle utilisera même la séduction, les menaces ou le chantage pour y parvenir.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Le hic, c’est que les personnes perverses narcissiques ne supportent pas la critique.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

«Eux, ils n’ont jamais tort, c’est toujours ta faute. Ce sont des gens qui manipulent beaucoup et mentent», souligne-t-elle.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Ainsi, selon la sexologue, il est impossible de changer ces individus, puisqu’il faudrait qu’ils reconnaissent leurs problèmes. Cela va à l’encontre de leurs traits de personnalité.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

«Ça mène à des relations qui sont toujours toxiques. La seule solution, c’est de vous en aller.»

Besoin d’aide? Si la lecture de cet article déclenche certaines émotions ou interrogations, sachez qu’il existe des ressources pour vous aider. En voici quelques-unes. SOS Violence conjugale: 1 800 363-9010

https://sosviolenceconjugale.ca/fr Fédération des maisons d’hébergement pour femmes: 514 878-9757

https://fmhf.ca/ À cœur d’homme: 1 877 660-7799

https://www.acoeurdhomme.com/ Tel-Jeunes: 1 800 263‑2266

https://www.teljeunes.com/Accueil Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) : 1 866 532‑2822

https://cavac.qc.ca/