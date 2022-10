Jouets sexuels: les dernières tendances les plus coquines

Avec l’arrivée de l’automne, les soirées sont longues et on a comme une envie de se blottir sous la couette… et peut-être aussi envie de se faire plaisir. Que vous soyez seul.e ou à deux, Métro vous fait part des dernières innovations et tendances en matière de jouets sexuels. De quoi se désennuyer!

Dans les dernières années, les jouets sexuels se sont pas mal modernisés et diversifiés; l’offre ne se limite donc plus aux vibrateurs à gros bruit et aux dildos hyper phalliques. Pour connaître les tendances du moment les plus excitantes, Métro s’est rendu à la «boutique sensuelle» Oui, qui – loin des néons licencieux et des nuisettes en plumes – promeut la santé sexuelle et offre une sélection de jouets pour toutes et tous.

Élégance et discrétion

En se modernisant, les jouets sexuels sont devenus plus discrets et même carrément design. Les couleurs se font plus neutres, plus gender neutral et les formes moins suggestives, à l’instar du Drop de la marque Maude qu’on ne soupçonnerait même pas d’être un vibrateur.

De plus, à force d’innovations successives, la plupart des vibrateurs ne font plus aucun bruit. «En ce moment, avec les nouvelles technologies de vibration, les jouets sont très silencieux au contact de la peau», souligne Suzanne Dufresne, propriétaire de la boutique Oui. Parmi les marques de vibrateurs les plus discrètes, elle cite notamment Satisfyer ou We Vibe.

Drop. Crédits photo: gracieuseté, Maude Nova 2. Crédits photo: gracieuseté, We Vibe

Nouvel air

La vibration, c’est bien, mais pour les personnes dotées d’un clitoris, la mode est aussi à la succion d’air censée recréer les sensations du sexe oral. «Il y en a chez Womanizer et il y a aussi le Satisfyer Pro, qui est un de mes meilleurs vendeurs, illustre Suzanne Dufresne. C’est une technologie vraiment cool et très efficace!»

Seul bémol, la succion d’air peut être moins discrète, donc «si vous ne voulez pas faire de compromis sur les décibels, il faudra aller dans une autre gamme de prix avec le Baci de Lora DiCarlo qui ne fait vraiment aucun bruit», conseille-t-elle.

Et pour les organes sexuels masculins, ce n’est pas la succion, mais la pulsion d’air qui est en vogue comme en témoigne le masseur à pulsion d’air de la marque Arcwave.

Satisfyer Pro 2. Crédits photo: gracieuseté, Satisfyer Womanizer Premium 2. Crédits photo: gracieuseté, Womanizer Baci. Crédits photo: gracieuseté, Lora DiCarlo Arcwave Ion. Crédits photo: gracieuseté, Arcawave

Sensations chaudes

Au top de l’innovation technologique, la marque Lora DiCarlo s’efforce de proposer de nouvelles sensations. Plusieurs de ses jouets peuvent chauffer jusqu’à 40 °C et sont faits d’un revêtement extrêmement doux pour une expérience des plus réalistes.

Certains, comme le Onda ou le Osé 2, sont aussi dotés d’une bille qui se déplace de haut en bas sous la surface du jouet, «dans le but de recréer la sensation d’un doigt et pour stimuler le point G ou la prostate», explique la propriétaire de la boutique sensuelle.

Osé 2 (à gauche) et Onda (à droite). Crédits photos: gracieuseté, Lora DiCarlo

Des jouets mixtes

De plus en plus de sex toys sont d’ailleurs polyvalents, convenant ainsi à une plus grande diversité de personnes. Si on savait déjà que les plugs anaux pouvaient être utilisés par tous et toutes, plusieurs nouveaux designs sont pensés pour procurer du plaisir, peu importe le sexe ou le genre de la personne.

Le modèle Tilt de Lora DiCarlo à la forme originale ou plusieurs modèles de la marque Satisfyer, notamment le Endless Joy, en sont le parfait exemple. Ils s’utilisent ainsi autant sur la vulve que sur le pénis ou sont capables de stimuler le point G ou le point P.

Satisfyer Endless Joy. Crédits photo: gracieuseté, Satisfyer Tilt. Crédits photo: gracieuseté, Lora DiCarlo

Boutique sensuelle Oui: 4357, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Une infolettre l’fun ? Inscrivez-vous pour voir ! J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro

Une infolettre l’fun ? Inscrivez-vous pour voir ! J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro