Le tout premier saké québécois débarque à la SAQ

Le Québec a ses gins, ses rhums, ses whiskys… et maintenant son saké! Le premier alcool du genre 100 % québécois se fera bientôt une place sur les tablettes des succursales de la SAQ de la province.

C’est la brasserie Vrooden, fondée et installée à Granby en 2016, anciennement spécialisée dans le brassage de bières allemandes traditionnelles, qui est derrière cette initiative. Observant une saturation du marché de la bière de microbrasserie au Québec, l’entreprise a décidé en juin 2022 de cesser ses activités brassicoles pour se consacrer exclusivement à la production d’alcools issus de la fermentation du riz.

Du vin de riz au saké

Leur saké québécois présenté aujourd’hui et nommé le Sakusei Junmai Ginjo, est le deuxième alcool de riz fermenté lancé par l’entreprise. Au préalable, à l’été 2021, Vrooden a commercialisé dans le réseau québécois de boutiques spécialisées en bières le premier makgeolli québécois, un vin de riz coréen connu pour son côté riche en bouche ainsi que ses saveurs florales. Baptisé Geonbae, ce premier alcool de riz de la marque sera distribué à compter du 2 mars par la SAQ.

C’est fort de ce succès que la brasserie Vrooden a décidé de s’attaquer à un autre alcool de riz célèbre: le saké, un produit d’origine japonaise cette fois-ci, brassé ici au Québec, dans le respect des méthodes traditionnelles japonaises vieilles de plus de 2500 ans.

«Le saké Junmai-ginjo québécois est réalisé à 60 % de riz poli et de koji spécialement formulé pour faire ressortir les saveurs et arômes que l’on retrouve traditionnellement dans les Junmai-ginjo japonais. Les arômes floraux et de poire, l’acidité et les sucres résiduels lui procurent équilibre et raffinement. L’alcool soutient les saveurs et apporte une texture en bouche soyeuse et agréable », apprend-on via le communiqué envoyé par l’entreprise.

À noter que la brasserie fabrique même son propre koji (ferment), pour être en mesure de contrôler tout le processus de propagation des champignons qui produira les arômes et saveurs désirés. On pourra retrouver ce tout premier saké d’ici sur les tablettes de la SAQ dès avril 2023.