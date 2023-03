La recette miracle d’un ménage du printemps réussi (et écolo) 

Saviez-vous qu’une maison contient en moyenne 300 000 objets? Avec l’arrivée du printemps, vous aurez peut-être de grandes envies d’ouvrir les fenêtres et de désencombrer la maison. Avant de vous lancer, j’avais envie de vous partager quelques réflexions qui m’ont fait revoir ma façon de faire le ménage dans les dernières années.

Fait intéressant : au cours de notre vie, nous consacrerons en moyenne 3680 heures (ou 153 jours !) à chercher des objets égarés. Nous perdons jusqu’à 9 objets par jour (ou près de 200 000 durant notre vie). Les téléphones, les clés, les verres fumés et les documents figurent en tête de liste.

Ces trucs visent donc à vous aider à organiser vos espaces de vies et à sauver du temps.

Mon premier conseil serait de faire attention de ne pas sur-désencombrer la maison, de la même façon que vous l’aviez encombré en surconsommation (on le fait tous!). Pour être efficace et éviter de gaspiller des biens précieux, ne vous enthousiasmez pas en essayant de nettoyer la maison de fond en comble en une seule journée. Seules les premières heures seront efficaces et la fatigue pourrait vous faire jeter des choses bien pratiques.

Essayez d’ailleurs d’investir que 30 minutes par jour en vous consacrant à une zone par jour (exemple la pharmacie, le tiroir d’ustensiles, le garde-manger…) et je vous promets que le résultat sera bien plus durable.

Vous connaissez la technique des trois boîtes? C’est l’idée de tout retirer les objets, vêtements ou accessoires de la zone à nettoyer et de séparer le contenu dans trois boîtes. La première (la grande) contiendra les objets à conserver et à replacer, après avoir dépoussiéré. La deuxième sera destinée à ce que vous voudrez donner, alors que dans la dernière (la plus petite) vous déposerez les objets à jeter, parce qu’ils ne sont plus utilisables.

Non seulement vous aurez l’espace pour nettoyer les surfaces, mais ça vous permettra de désencombrer sans effort. Et en analysant l’utilité de chaque objet, vous comprendrez que tout est un potentiel déchet. Oui, oui! La découverte/le drame de ma vie! Souvent, même si un objet est encore en excellent état, on ne trouve pas preneur. Je ne vous raconte pas combien de fois j’ai voulu refiler des biens en super état, mais que je n’utilisais plus, à mes proches qui les ont gentiment refusés. Mes vieilles affaires étaient bien belles, mais tout le monde en avait trop! Résultat? On jette*!

*Note : avant de jeter, rendez-vous dans un centre de don ou un organisme communautaire qui aide les gens en situation d’itinérance ou en difficulté, comme les centres de femmes ou pour les nouveaux arrivants. Ce que vous considérez comme un déchet pourrait faciliter la vie de quelqu’un qui en a réellement besoin.

Utiliser le moins de produits ménagers pour une maison éclatante, c’est possible!

J’ai fait ce constat lorsque je me suis lancé le défi de réduire la quantité de produits qui encombraient mon dessous d’évier. À l’époque, j’ai voulu les remplacer par des produits à faire soi-même, à base de seulement six ingrédients.

Le vinaigre blanc

Les huiles essentielles

Les cristaux de soude

Les agrumes

Les savons végétaux

Le bicarbonate de soude

J’ai fabriqué mes produits pendant quelques mois, jusqu’à ce que je me rende compte que je gaspillais les matières premières et que les produits se gâchaient en cours d’utilisation. Ça ne répondait pas à mes besoins, même si ça répondait à ceux de certaines personnes autour de moi.

Lorsque j’ai compris que je devais analyser mes habitudes de consommation pour trouver les meilleurs produits, j’en suis arrivée à réduire à seulement trois produits commerciaux, mais fabriqués au Québec. Évidemment, j’ai choisi les plus durables et performants.

Maintenant, je n’ai besoin que d’un cake vaisselle (qui lave bien plus que la vaisselle), d’une poudre magique et d’un liquide multiusage pour nettoyer toute la maison avec le moins d’effort possible. Et le résultat est plus éclatant que jamais.

Prendre le temps de bien faire les choses peut vous faire sauver beaucoup de sous. C’est bon pour votre charge mentale, votre portefeuille et votre moral! Bon ménage!