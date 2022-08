Après les maillots, les lattés bonbons pour Élisabeth Rioux

Élisabeth Rioux n’arrête incontestablement jamais. Entre la gestion de ses réseaux sociaux et de sa marque de maillots, ses nombreux voyages, ses conflits médiatisés, son rôle de maman et sûrement bien plus encore, la populaire influenceuse et femme d’affaires a lancé sa propre marque de lattés: Tasti.

Mais attention, on est loin des lattés caféinés que vous avez l’habitude de commander. Ce sont des poudres colorées avec saveurs artificielles – comme vanille, gâteau de fête, barbe à papa ou matcha (le favori d’Élisabeth) – que vous pouvez ajouter dans la boisson de votre choix.

«Chaque sachet permet de préparer l’équivalent de 30 portions prêtes-à-boire. Il suffit d’y verser de l’eau ou encore notre lait préféré, ainsi qu’un ingrédient sucrant tel que du sucre naturel, du miel ou un soupçon de sirop d’érable, si désiré. Pour une version glacée rafraîchissante, quelques glaçons peuvent être ajoutés en fin de préparation.»

Certaines variétés contiennent du collagène marin, qui contribuerait à l’élasticité des tissus et le renforcement des cheveux et des ongles.

Pour commander, «il suffit de répondre au questionnaire éclair sur la plateforme d’achat en ligne, afin d’obtenir une recommandation sur mesure, qui tient compte de nos goûts et de notre style de vie», lit-on dans le communiqué de presse signé par l’influenceuse. Un ensemble tout-en-un confectionné au Québec à base d’ingrédients majoritairement biologiques et locaux vous sera ensuite acheminé.

En plus des saveurs originales vanille, matcha, chai et golden milk, de nouveaux sachets sont proposés chaque mois en éditions limitées. Ce mois-ci: barbe à papa, gâteau de fête, popsicle à l’orange. Pour la rentrée, ce sera pomme et cannelle.

Prix: entre 14,99 $ et 17,50 $ le sachet de 30 portions, selon les options sélectionnées.

Disponibles en ligne sur la boutique virtuelle et dans plusieurs marchés d’alimentation, dépanneurs et boutiques spécialisées en alimentation.