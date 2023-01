Pourquoi portionner me fait économiser sur l’épicerie

Vous savez pourquoi on appelle les gros congélateurs à ouverture horizontale «les tombeaux»? C’est parce que c’est là qu’on envoie les vieux aliments, avant de les laisser mourir… (Une blague de congélateur, je parie que vous ne vous attendiez pas à ça aujourd’hui!)

Remplir le congélateur est rarement un problème, mais le vider semble toujours plus laborieux… Si votre congélateur déborde, c’est signe que vous avez de bons réflexes: avant de gaspiller, vous pensez à congeler. Mais l’accumulation peut devenir un enjeu… On s’y perd, on oublie, on n’a plus envie de manger son contenu congelé depuis trop longtemps…

L’idée est que le congélo devienne le premier arrêt avant d’aller faire les courses. Chose certaine, depuis que j’ai appris à mieux l’utiliser, mon congélo me permet d’éviter d’aller faire des achats impulsifs qui seront souvent gaspillés. Grâce à lui, vous sauterez peut-être une semaine ou deux d’emplettes par saison. Vous ferez des économies et vous mangerez mieux.

Voici trois petits trucs pour optimiser l’utilisation du congélateur:

Achetez en gros et portionnez! Et oui, même si vous habitez seul.e! Je n’ai jamais peur de gaspiller les grands formats, car j’ai pris l’habitude de portionner. J’économise ainsi au volume et je jette moins d’emballages. Chaque mois, vous ne mangez qu’un tiers de tasse de crème sure et vous gaspillez le reste? Alors dorénavant, congelez trois tiers et vous en aurez pour trois mois… Vous irez «acheter» la crème sure dans votre congélo avant d’aller acheter un pot qui sera gaspillé.

Attribuez des zones de rangement pour éviter d’oublier ce qui s’y trouve et, surtout, de trop acheter. J’ai donc créé trois zones principales qui m’aident à assurer un roulement plus fréquent: protéines, plats préparés, touski (tout ce qui reste). En fonction de mes besoins, je vais fouiller et je trouve toujours une recette à cuisiner, sans avoir besoin d’aller acheter quoi que ce soit.

Pour un rangement efficace, prenez le temps de choisir le bon contenant de congélation. Contenant de plastique, pot de yogourt, sac à congélation transparent ou bocaux de verre; n’oubliez pas d’identifier le contenu et de faire un inventaire fréquent.

Manger des petits repas congelés prendra un tout autre sens, surtout s’ils vous permettent d’éviter de gaspiller!