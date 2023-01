7 trucs pour contrer l’inflation

En ces temps où tout ce que l’on consomme semble coûter plus cher chaque mois, les mamans solos, encore plus que le reste de la population, doivent faire des pirouettes pour réussir à joindre les deux bouts avec un seul salaire. Sophie Desautels, première directrice principale en redressement financier chez Raymond Chabot, nous donne quelques conseils avisés.

Dans le contexte actuel, il est primordial de non seulement bien gérer notre niveau d’endettement, mais également, et en premier lieu, la façon dont on dépense, surtout quand on se retrouve seule avec des enfants à tout payer. «La pandémie n’a pas été facile. Présentement c’est encore pire, surtout si on est une maman solo, on ne se le cachera pas. Il faut donc avoir une main de fer dans un gant de velours en tout temps et à tous les niveaux. Ça demande beaucoup de rigueur», exprime Mme Desautels.

Les cartes de crédit, quand ça fait un effet boule de neige, si on n’a pas de revenus supplémentaires, c’est là que ça finit en redressement financier. Il est crucial d’utiliser la carte de crédit uniquement si l’on peut payer le solde à la fin du mois et jamais pour les extras. Sophie Desautels

L’inflation a beaucoup augmenté, on parle d’un niveau qui n’avait jamais été réatteint depuis 1983. «Il faut donc faire hyper attention aux gestes que l’on va poser au cours des prochains mois», conseille-t-elle. Elle suggère donc:

D’atténuer le coût du transport en privilégiant la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage, et, si on a une voiture, en accumulant les points d’une même station d’essence à laquelle on restera fidèle. De réduire sa facture d’épicerie en modifiant ses habitudes de consommation, en planifiant ses repas, et surtout, en cuisinant le plus possible. Aussi, il faut éviter au maximum le gaspillage alimentaire qui coûte une fortune en bout d’année, privilégier les marques maison et les formats économiques, et se faire des lunchs avec les restes de la veille au lieu de s’acheter un diner. Télécharger des applications gratuites pour économiser sur nos courses et se faciliter la vie. Par exemple, celles qui nous permettent de chercher dans toutes les circulaires en même temps (Reebee, Flipp, Checkout 51) ou celles qui réduisent le gaspillage en nous donnant des idées de recettes avec ce qui reste dans le frigo (Marmiton, Frigo magic) ou qui nous indiquent les produits à rabais près de la date de péremption près de chez nous (Too good to go, FoodHero). Renégocier ses assurances, ses services de télécommunications et ses abonnements. Également demander à Hydro-Québec de faire des versements égaux, qui seront plus faciles à prévoir au budget. «Personne n’aime ça faire ça, mais ça peut vraiment nous faire économiser énormément d’argent.» Vérifier si tous les petits abonnements automatiques que l’on paie mensuellement sont encore utiles et se désabonner de ce qui ne sert que très peu. Acheter moins, acheter usagé, et redonner au suivant ce qui ne fait plus et échanger des vêtements et des jouets avec d’autres mamans. Prioriser le remboursement des dettes qui ont les intérêts les plus élevés en premier pour finir par se sortir de la spirale de l’endettement.

«Il faut faire des choix et revoir son budget de façon régulière. Et surtout, mettre notre argent là où ça compte vraiment pour nous», termine-t-elle.

Sophie Desautels, LL.B., CIRP, SAI | Première directrice principale en redressement financier (consommateur), Groupe redressement et insolvabilité Raymond Chabot Inc.

De plus en plus de mamans élèvent leurs enfants seules au Québec. Le défi des mamans monos s’adresse à ces femmes et vise à les aider à relever leurs défis particuliers.