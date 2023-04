Time Out Market vous invite à bruncher avec des artistes drag

Envie de mettre un peu de couleur et de paillettes dans votre brunch du dimanche? Ça tombe bien, après une pause hivernale, Drag Brunch Montréal fait son retour avec une performance au Time Out Market qui promet d’être fabuleuse!

L’événement gratuit aura lieu le dimanche 30 avril dans le foodcourt bien connu du Centre Eaton. C’est la drag queen Barbada de Barbades qui mènera le bal, accompagnée pour l’occasion de plusieurs autres artistes drag parmi lesquel.le.s on retrouvera Pétula Claque, Emma Déjà Vu ou encore Milady Nicole.

Créé en 2020 dans le but de démocratiser l’art de la drag et de le sortir des bars et du monde de la nuit pour l’amener à un public plus familial, Drag Brunch Montréal organise régulièrement des performances drag lors de brunchs dominicaux dans différents lieux montréalais.

Pour aller «bruncher vêtus de vos plus beaux habits pastels», comme le suggère la description de l’événements, il suffira donc de se rendre au Time Out Market dès 11h30 pour s’assurer d’avoir une place.

Time Out Market Montréal: 705 Rue Sainte-Catherine Ouest

Dimanche 30 avril – de 11h30 à 13h