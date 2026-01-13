McDonald’s gèle les prix – Trios McValeur à 5$ et café à 1$

McDonald’s un gel des prix de certains de ses produits pour les 12 prochains mois. La chaîne de restauration rapide propose ses Trios McValeur à un prix fixe de 5$ plus taxes, ainsi qu’un café McCafé, petit format, à 1$ plus taxes.

Ces offres sont disponibles dès aujourd’hui, annonce la chaîne de restauration rapide.

Les Trios McValeur à 5 $ incluent des choix pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour le petit déjeuner, les clients peuvent choisir entre le Trio McValeur Saucisse McMuffin, le Trio McValeur Saucisse McCrêpes, le Trio McValeur Burrito-matin ou le Trio McValeur Bagel avec produit de fromage à la crème. Chaque option est servie avec une portion de patates hachées brunes et un café McCafé, petit format.

Pour le déjeuner et le dîner, les options incluent le Trio McValeur McDouble, le Trio McValeur Junior Poulet ou le Trio McValeur Wrap-éclair au poulet, disponible avec une sauce ranch ou buffalo épicée. Ces plats sont accompagnés d’une petite portion de frites et d’une boisson gazeuse, petit format.

Certains des produits vedettes du restaurateur, comme les Big Macs, ne sont pas touchés par l’annonce.

En plus des Trios McValeur, McDonald’s propose son café McCafé, petit format, à seulement 1$ plus taxes.

L’annonce survient alors que les prix des aliments n’ont jamais été aussi élevés. L’augmentation du coût de l’épicerie dépasse le niveau général de l’inflation et devrait continuer de croître en 2026. Selon le Rapport annuel sur les prix alimentaires de l’Université Dalhousie, le panier d’épicerie devrait coûter en moyenne 338$ par semaine pour une famille de deux adultes et deux adolescents.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.