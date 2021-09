Expédition nature à Saint-Adolphe-d’Howard

En plein cœur des Laurentides, Saint-Adolphe-d’Howard ne compte pas moins de 85 lacs, au plus grand bonheur de ses 3500 habitants. On ne visite pas ce pittoresque village pour son côté clinquant ou jet-set mais pour sa nature grandiose et ses nombreuses activités de plein air. Voici cinq bonnes adresses pour une escapade mémorable!

Le gîte Les Conifères

Cet ancien spa, transformé l’an dernier en une charmante auberge de sept chambres, fait le bonheur des amateurs d’espaces naturels. Niché entre la forêt et le lac Saint-Joseph, ce lieu enchanteur rassemble sous un même toit un café-buvette, un gîte et une boutique d’articles locaux. On y trouve également un espace événementiel et de luxuriants jardins. La propriétaire Catherine Simard, qui est aussi relationniste de presse, rêvait d’un espace hybride où se côtoieraient gastronomie, détente et plein air. «Les nombreux conifères du domaine sont un terrain de jeux où les cyclistes peuvent s’arrêter prendre un café, venir faire du yoga ou simplement se prélasser au son de la rivière qui coule juste à côté, affirme-t-elle. Le véritable luxe ici, c’est l’environnement.» www.lesconifères.ca

La plage Gratton

La plage municipale de Saint-Adolphe-d’Howard donne sur le magnifique lac Saint-Joseph. Familiale et sécuritaire, cette petite plage est accessible à tous, gratuitement. Une aire de jeux adjacente permet aux familles de s’y amuser et même d’y pique-niquer. Il vaut toutefois mieux arriver tôt afin de réserver une table. Du bonheur pour tous ! www.stadolphedhoward.qc.ca

Le comptoir Le Gusto

Autre nouveauté qui fait plaisir aux résidents du coin : l’ouverture en février dernier du comptoir/sandwicherie Le Gusto. «Après 15 ans à Piedmont, mon bail arrivait à terme, raconte la propriétaire, Pamela Nadon. La COVID-19 ayant changé la donne, j’avais plus envie d’un comptoir à emporter que d’un restaurant. Comme j’habite Saint-Adolphe, le choix s’est fait tout naturellement.» La spécialité du Gusto ? Des sandwichs gourmands conçus avec leur pain fait maison. «On fait aussi notre mayo, et tout est cuisiné avec des produits frais, de saison. Pour moi, précise madame Nadon, le nouveau Gusto est une version revampée d’un magasin général où on peut prendre un lunch et repartir avec un petit cadeau et même une bouteille de vin.» La sensation de l’été ? Une machine à crème glacée molle de la laiterie Chagnon. Située juste en face de la plage publique, inutile de préciser qu’elle compte déjà de nombreux habitués.

Le Mont Avalanche

Même s’il a été aménagé en 1957, ce petit mont peu connu reste un secret bien gardé dans la région. Haut de 400 mètres, il offre de très belles pistes de ski, idéales pour les familles et les débutants. La saison chaude n’est cependant pas en reste à l’Avalanche ! On peut en effet y faire de la randonnée pédestre, du vélo de montagne et même du frisbee-golf, un sport hybride, accessible à tous, qui consiste à lancer des frisbees dans des paniers à une distance assez éloignée, soit de 60 à 150 mètres.

Pour la toute première fois de l’histoire du Mont Avalanche, le Café Bistro Bar La Montagne, ce resto-terrasse qui accueillait les gens seulement pendant la saison de ski, est maintenant ouvert l’été. À cinq minutes à pied de la page, il fait déjà le bonheur des clients avec son menu varié et estival. «En plus du casse-croûte et du bar, nous allons exploiter davantage le côté événementiel pour des fêtes d’anniversaire, des funérailles et des mariages. Nous avons l’espace et toutes les installations pour le faire, et ce dans un lieu bucolique», précise la cheffe Sophie Lecompte, aussi directrice de la restauration et des événements.

Le Festival FOCUS

Pour débuter l’automne en beauté, la première édition du Festival FOCUS se tiendra à Saint-Adolphe-d’Howard, du 10 au 12 septembre 2021. Cofondé par Brice Renaud Virolle et Julie Broustet, deux résidents du village, le festival offre un programme bien rempli . Celui-ci comporte des activités de plein air (vélo de montagne, soccer, yoga), une quinzaine de spectacles musicaux sur deux scènes aménagées au pied des pistes, ainsi qu’un marché avec kiosques et foodtrucks mettant en vedette les artisans locaux.

En respectant les mesures sanitaires et la distanciation physique, les organisateurs prévoient accueillir environ 1500 personnes sur le site. www.focusfest.ca