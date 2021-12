Snowkite, jeux géants et luminothérapie: toutes les activités de plein air à Montréal

Les bancs de neige montréalais nous permettent de profiter d’une panoplie d’activités aux quatre coins de l’île. De la contemplation passive aux options plus sportives, il y en a pour tous les goûts, en duo comme en groupe. Aucune excuse pour rester à l’intérieur et passer à côté de la saison hivernale.

Patin et luminothérapie dans Ville-Marie

Une nouvelle patinoire réfrigérée vous attend début 2022 au cœur du Quartier des spectacles sur l’esplanade Tranquille. D’une superficie de 5000 mètres carrés, la patinoire pourra accueillir jusqu’à 400 patineurs.

Où? Esplanade Tranquille, à l’ouest de la rue Clark, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve. Métro Saint-Laurent ou Place-des-Arts.

Luminothérapie est une installation lumineuse visible et gratuite tous les jours au Quartier des spectacles, du 2 décembre au 27 février. Un parcours tout en couleur composé d’œuvres lumineuses et interactives, de balançoires et d’une vidéoprojection originale.

Où? Le Quartier des spectacles, délimité par les rues Saint-Hubert, City Councillors, Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque. Métro Saint-Laurent ou Place-des-Arts.



Glissades gratuites dans le Sud-Ouest

Une piste de glissade sur la côte Newman du parc Ignace-Bourget sera accessible à partir du 27 décembre. Vous pourrez dévaler la piste en traîneau, luge, tapis ou tube. Gratuit mais attention: aucun remonte-pente.

Où? Piste de glissade du parc Ignace-Bourget, 5952, avenue De Montmagny.



Patinage sur le Plateau

Avis aux amateurs de patinage libre: le parc La Fontaine dispose d’une nouvelle patinoire réfrigérée sur l’avenue Émile-Duployé. La patinoire sur l’étang sera éclairée par des projections interactives créant un parcours lumineux dans le cadre de l’événement Bassin des Merveilles.

Où? 3819 Av. Calixa-Lavallée.

Luge, curling et Eisstock dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La luge libre pourra être pratiquée dans le parc Francesca-Cabrini sur la butte de glissade et ses six corridors. La fameuse côte Cabrini, à l’angle des boulevards Rosemont et Lacordaire, offre un bon dénivelé.



Où? Butte de glissade libre du parc Francesca-Cabrini, rue Cabrini.Métro Cadillac.

La terrasse du Jardin de la Pépinière se transforme en terrain de jeux géant où l’on peut s’initier gratuitement au curling ou à l’Eisstock, sport traditionnel bavarois qui ressemble à de la pétanque sur glace.

Où? La Pépinière | Espaces Collectifs, 3081, rue Ontario Est. Métro Préfontaine.

Raquette et glissade à Ahuntsic-Cartierville et Pointe-aux-Prairies

Allez marcher en raquette à neige dans les parcs-nature de l’Île-de-la-Visitation et de la Pointe-aux-Prairies. Vous y découvrirez des sentiers balisés et adaptés. Possibilité de louer le matériel directement sur place.

Où? Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, 2425, boulevard Gouin Est. Et Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, 14905 rue Sherbrooke Est.



Attelez-vous bien pour dévaler l’impressionnante butte du Parc des Hirondelles, un des endroits privilégiés par les glisseurs à Montréal.

Où? 2574 Rue Fleury E, Montréal.

Snowkite à Pointe-Claire

Déjouez les forces du vent avec le snowkite, l’équivalent hivernal du kitesurf, la planche étant remplacée par un snowboard ou des skis. L’école de snowkite Kiteforce propose des cours à Pointe-Claire et à Pierrefonds, lorsque la glace est assez solide.

Où? Kiteforce Montréal, 8400, boulevard Saint-Laurent. Métro Crémazie ou Jarry.

Cardio-nordique dans Saint-Laurent

Dans le boisé du parc Marcel-Laurin, tout comme dans plusieurs aires vertes de la métropole, on peut essayer le cardio-nordique, un entraînement dans la neige «doux pour les articulations et efficace pour les muscles». Inscription sur cardiopleinair.ca

Où? Parc Marcel-Laurin, 2345 boulevard Thimens.

Fatbike à Pierrefonds-Roxboro

Le vélo sur neige fatbike peut se pratiquer au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, le plus grand parc de Montréal, doté d’un sentier de 6,5 km. On peut aussi y faire du snowkite, du yoga sur neige et passer par la cabane à sucre, les chalets chauffés, ou la ferme écologique.

Où? Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 20099, boulevard Gouin Ouest.

Pêche sur le Saint-Laurent

La société Pêche Vieux-Montréal propose une activité de pêche blanche en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, au départ de la Marina Port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil.

Où? Pêche Vieux-Montréal, 514 715-7773.

Où faire du ski de fond?

Les grands parcs de Montréal offrent gratuitement une centaine de kilomètres de pistes de ski de fond balisées, dont plusieurs en pleine nature. Voici nos destinations favorites:

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

2425, boulevard Gouin Est / Arrondissement Ahuntsic-Cartiervill.e

Parc Jarry

205, rue Gary-Carter / Arrondissement : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, métro Jarry.

Piste cyclable La Riveraine

Départ possible du parc Arthur-Therrien (3750, boulevard Gaétan Laberge) / Arrondissement : de Verdun à Lachine (sur le bord du fleuve).

Les sports d’hiver en transports en commun



Depuis 2019, la Société de transport de Montréal (STM) autorise les gens à prendre le métro ou l’autobus avec des skis, même aux heures de pointe. Mais, par sécurité, la réglementation oblige à transporter le matériel attaché. Conseil pratique : mettez skis et bâtons dans un sac de transport.

Les classiques de Montréal

Le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine et le parc Maisonneuve retrouvent comme chaque hiver leurs patinoires extérieures et réfrigérées, leurs pistes de raquettes, de ski pas de patin et de ski de fond.