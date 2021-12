Bonnes adresses montréalaises pour un après-ski réussi 

Pas besoin de sortir de la ville pour profiter du plein air, avec tous les parcs qu’on trouve à Montréal! Pas besoin non plus d’être au pied des pistes pour retrouver l’ambiance d’un après-ski! Voici des endroits pour relaxer et bien manger après une journée passée à l’extérieur.

Le Pub Pit Caribou

Quoi de mieux qu’une bière de microbrasserie après une journée de plein air? Situé au cœur du Plateau – donc près du mont Royal et du parc La Fontaine – le Pit Caribou est le pub idéal pour un après-ski dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Côté boissons, on ne manque pas de choix: aux bières bien connues de la microbrasserie gaspésienne s’ajoutent une sélection de mousses et des cidres invités ainsi que quelques vins, gins et cocktails.

Côté bouffe, l’endroit propose de délicieuses bouchées et des planches à partager. Charcuteries, poissons ou fromages, tout le monde y trouvera son compte.

Buvette Chez Simone

Petit restaurant convivial du Mile End, la Buvette Chez Simone se trouve presque littéralement au pied de la montagne. L’autre avantage est qu’on peut y manger tard, car l’endroit ferme rarement avant 23h.

Au menu: des plateaux à partager, des charcuteries et des fromages en tout genre, de bons petits plats (miam, une côte de porc grillée!) et des desserts qui font chaud au cœur. Des vins soigneusement sélectionnés accompagnent le tout pour un après-ski parfait.

Le Pontiac

Si on devait résumer le menu du Pontiac, le nouveau restaurant du chef Danny St Pierre, on pourrait dire qu’il s’est emparé des classiques réconfortants pour leur donner un petit quelque chose en plus. Après une journée dans la neige, on ne dit pas non à ses savoureuses pan pizzas!

«On a pris de vieilles fenêtres de grange, on a mis des chauffe-terrasse. On s’est bâti un petit refuge hivernal à deux pas du métro», dit-il pour décrire l’ambiance du lieu.

En plus, le chef est carrément game de vous accueillir avec vos vêtements de ski. Alors enfilez vos plus belles bottes et allez goûter à son vin chaud!

L’après-ski en mode nightlife

L’Igloofest prévoit revenir en force cette année! En plus de ses habituels concerts en plein air, le festival organise cet hiver 21 événements «après-ski» pour poursuivre le party bien au chaud à l’intérieur. Plusieurs DJ se relaieront pour animer ces soirées qui auront lieu au Newspeak, à la SAT et à l’Auberge Saint-Gabriel, du 13 janvier au 5 février.