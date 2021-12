5 stations de ski modernes à découvrir 

Qu’on se le dise: on ne s’ennuie pas du règne du vieux T-bar qui nous faisait des jambettes. Envie de skier dans la modernité? Voici cinq montagnes aux innovations fascinantes.

1. Vallée du parc

Fini les vieux tickets collants: comme les deux tiers des centres de ski du Québec, la Vallée du parc a adopté la technologie de carte à puce RFID pour ses billets.

En plus de pouvoir être réapprovisionnée en ligne, cette carte ouvre automatiquement les portes des télésièges. Il suffit de la garder sur nous après l’avoir achetée à une borne libre-service.

Une petite fringale? On peut aussi s’en servir pour payer un repas à la cafétéria!

Et ce n’est pas la seule chose qui a changé dans la montagne: on a aussi remplacé le T-bar par une chaise mécanique quadruple en 2018, et cinq nouvelles pistes ont été ajoutées.

Prix de la remontée pour la journée:

2. Sommet Saint-Sauveur

Avis aux frileux.euses: la station des Laurentides possède un télésiège avec une banquette chauffante. D’après un article paru sur le site Les Sommets en 2019, le chauffage fonctionne comme un banc d’auto et s’arrête quand la chaise quitte la gare. Un petit luxe auquel on ne dit pas non.

Le mont a aussi inauguré un nouveau chalet de 5000 pieds carré tout près de la base du remonte-pente principal «Sommet Express» en décembre 2021: on y retrouve des casiers chauffés pour les membres et un atelier de réparation de skis avec un système d’entretien robotisé.

On peut aussi acheter ses billets sans contact grâce aux bornes GoPasse et leur service de cartes RFID donnant accès aux télésièges entièrement automatisés.

Vous pouvez obtenir votre passe sans contact avec un système fonctionnant par code QR sur place.

Prix de la remontée pour la journée:

Plus de 13 ans: entre 48,99 et 79,99 $

entre 48,99 et 79,99 $ Lien: https://www.sommets.com/fr/billetterie/ski/sommet-saint-sauveur/billets-journee/?filter-sommet=5569

https://www.sommets.com/fr/billetterie/ski/sommet-saint-sauveur/billets-journee/?filter-sommet=5569 Adresse: 350 avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur

3. Bromont, montagne d’expériences

Outre la modernisation de ses installations d’enneigement, Bromont se démarque surtout par son nouveau «Chalet du Sommet», inauguré en 2019 au top de la montagne.

Pas moins de 80% des murs y sont fenestrés, nous permettant de profiter pleinement d’une superbe vue panoramique sur les Cantons-de-l’Est. Côté bouffe, la clientèle peut maintenant déguster un menu avec des produits du terroir et profiter d’un bar avec des alcools 100% québécois.

Le chalet a d’ailleurs gagné le Prix du public lors du gala des Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec en 2020.

Et avec un chairlift automatisé, ne reste plus qu’à vous laisser porter jusqu’au sommet pour aller savourer un bon petit chocolat bien mérité. Bye vieille cafétéria et bonjour après-ski des temps modernes.

Prix de la remontée pour la journée:

Adultes: entre 69 et 84 $

Lien: https://www.bromontmontagne.com/billets-ski/

https://www.bromontmontagne.com/billets-ski/ Adresse: 150, rue Champlain, Bromont

4. Owl’s Head

La montagne a investi beaucoup (240 millions sur 10 ans) pour améliorer son offre récréotouristique et sa montagne de ski. Ça a fait du bien.

Une toute nouvelle remontée a notamment été achetée au prix de 3,5 millions de dollars en 2019.

La montagne a aussi investi en 2018 pour améliorer ses infrastructures d’enneigement. Selon un article paru dans La Tribune, ces dernières seraient aussi «moins énergivores».

On peut finalement profiter d’un nouveau chalet rénové et ultramoderne au pied des pistes. Un tout nouvel espace restaurant-bar permet d’optimiser l’expérience après-ski.

De plus, la terrasse garnie d’un aménagement extérieur flambant neuf est parfaite pour se détendre, un cidre chaud à la main.

Envie de vous reposer encore plus? Un hôtel est situé à l’étage supérieur du chalet, avec des suites qui peuvent accueillir jusqu’à six skieur.euse.s fatigué.e.s de leurs descentes.

Prix de la remontée pour la journée:

Adultes: entre 43 à 73 $

entre 43 à 73 $ Lien: https://owlshead.com/billets-journaliers-ski/

https://owlshead.com/billets-journaliers-ski/ Adresse: 40, chemin du Mont-Owl’s Head, Mansonville

5. Mont Gleason

Plus besoin de vous dandiner comme un pingouin avec vos skis pour ne pas rater votre chaise. Depuis 2019, le centre de ski s’est équipé d’une nouvelle remontée mécanique de quatre places avec un tapis d’embarquement roulant. Beaucoup moins rushant!

Quatre nouvelles bornes électriques accueillent aussi désormais les propriétaires de voiture à énergie verte dans le stationnement et le système de billet est maintenant offert en libre-service.

C’est une grande virée technologique pour cet OBNL du Centre-du-Québec qui n’avait pas de site Internet avant 2019!

Prix de la remontée pour la journée:

Adultes: 47,61 $

47,61 $ Lien: https://www.montgleason.ca/billets/tarifs-journaliers/

https://www.montgleason.ca/billets/tarifs-journaliers/ Adresse: 180, chemin Gleason, Tingwick