Une convention drag s’en vient à Montréal l’an prochain

Alors que le festival Fierté Montréal vient de débuter, la drag queen Michel Dorion a annoncé la création des Rendez-Vous de la Drag, une convention haute en couleur qui aura lieu les 27 et 28 mai 2023.

Si les geeks ont leur Comiccon, les fans de drag méritent bien leur propre convention, non? C’est en tout cas l’idée des Rendez-Vous de la Drag, inspirés du RuPaul’s DragCon, qui se tiendront l’année prochaine et seront la toute première convention drag au Canada.

Au programme, qui promet d’être festif, il y aura bien sûr des performances et des spectacles, mais aussi des moments de rencontre avec les artistes, des ateliers thématiques et des conférences visant à faire découvrir l’univers de la drag.

«Je souhaite créer un espace offrant la possibilité au public et aux artistes de se rencontrer en personne et leur permettre de prendre le temps de se connaître davantage. Au-delà de ce que l’on connaît des DragCon actuels, je veux placer l’expérience du public au cœur de l’événement. […] L’objectif est de donner la chance à tous d’en apprendre davantage sur cet univers diversifié. On se garde des surprises à annoncer, mais il y en aura pour tous les goûts!», explique Michel Dorion, président de Productions Midor, à l’origine de l’événement.

Parmi les dizaines d’artistes drag qui tiendront un kiosque, on imagine donc qu’il n’y aura pas que des queens, mais aussi des kings.

Le lieu exact de l’événement et les informations concernant la réservation des billets n’ont pas encore été dévoilés, mais devraient l’être bientôt. À suivre!