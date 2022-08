À voir, à faire à Fierté Montréal

Elle s’amorce ce lundi, cette semaine aux teintes de l’arc-en-ciel, symbole d’une diversité qui rend plus ouvertes et inclusives nos sociétés. L’édition 2022 du festival Fierté Montréal regorge de spectacles et activités culturelles qui valent le détour. Voici une dizaine de rendez-vous à noter à l’agenda pour célébrer l’être humain dans toutes ses facettes et ses couleurs. Pour plus d’informations sur toute la programmation, consultez le site web de Fierté Montréal.

Le spectacle d’ouverture

On promet que le spectacle d’ouverture de Fierté Montréal 2022 passera à l’histoire, et il y a effectivement de grandes chances qu’on s’en souvienne : l’unique Diane Dufresne joindra sa voix à celle du DJ montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders pour lancer les festivités. Revivra-t-on l’ambiance de Magie rose, l’emblématique concert de Diane Dufresne qui avait empli le Stade olympique – de 55 000 personnes, vêtues… de rose – près de 40 ans plus tôt, le 16 août 1984? Les collectifs Les femmes au tambour de Wendake et le Montreal Kiki Ballroom Alliance seront aussi de ce happening de lancement. Mercredi 3 août, 19 h, scène TD de l’Esplanade du Parc olympique. Gratuit.

Diane Dufresne

Crédit : Josie Desmarais/Métro

La Course capotée

Cette course à obstacles en talons hauts sera-t-elle aussi divertissante que ne le laisse présager son synopsis? Une vingtaine de drags plus excentriques les unes que les autres, dûment maquillées, habillées et juchées sur leurs chics échasses spectaculaires poursuivront un seul et même objectif : ensacher un maximum de condoms! La désopilante drag Chouchoune animera ce joyeux tourbillon. Lundi 1er août, 18 h, sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Alexandre DeSève et de Champlain.

Des livres et des paillettes

Que celles et ceux qui la toisent bizarrement se fassent une raison, Barbada n’a pas l’intention de «fermer les livres» malgré les critiques qu’on lui adresse! Or, ce sont les adultes et non les tout-petits que la drag à l’étoile montante convie à ce cabaret littéraire, qui sera aussi diffusé sur YouTube et Facebook. Auteurs, autrices et auteurices encore peu connu.e.s iront s’y exprimer au sujet de leurs ouvrages et en lire des extraits, dans un décor simulant un plateau de télévision. Mardi 2 août, 19 h, Théâtre La Comédie De Montréal.

La drag-queen Barbada De Barbades

Les drags à l’honneur

Vous en pincez pour les drag queens? Réjouissez-vous, celles-ci seront vivement à l’honneur pendant le festival, notamment dans deux événements phares. On présente Drag Superstars (Jeudi 4 août, 20 h, scène TD de l’Esplanade du Parc olympique) comme le plus grand et spectaculaire rassemblement gratuit de drags au pays, qu’animera la désormais illustre Rita Baga. 18 artistes du Canada, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, pour la plupart des participant.e.s de RuPaul’s Drag Race et Queen of the Universe, seront de la partie pour nous en mettre plein la vue et les oreilles. Puis, du côté de MajestiX (Samedi 6 août, 20 h, scène TD de l’Esplanade du Parc olympique), ce sont des drags québécoises qui s’en donneront à cœur joie. Les drag kings RV Métal et Rock Bière seront les maîtres de cérémonie de cette réunion festive, où défileront notamment Barbada, Carmen Sutra, Gisèle Lullaby, Kitana, Marla Deer, Miami Minx, Miss Dupré Latour, Rainbow et plusieurs autres célèbres représentantes du genre. Ces deux soirées sont gratuites.

La drag queen Gisèle Lullaby

Quiz : La communauté LGBTQIA+ dans les séries télé

Vous dévorez les séries télévisées et avez une mémoire d’éléphant pour retenir quel personnage homosexuel de telle fiction fréquentait tel autre? Ce jeu-questionnaire sera l’endroit idéal pour étaler vos connaissances! Inscrivez-vous sur la page Facebook de l’événement, puis allez épater la galerie. On peut jouer en équipe de une à cinq personnes. Jeudi, 4 août, 19 h 30, Bar Notre-Dame-des-Quilles.

SuXession

Trois talents féminins de la relève, autrices-compositrices-interprètes en pleine ascension, proposeront là un tour de chant qui promet de nous propulser en voyage. Musicalement, du moins! Il s’agit de Claudia Bouvette, dont le premier album The Paradise Club fait tourner les têtes depuis deux mois; Anachnid, artiste d’origine oji-crie, récipiendaire du Félix de l’Artiste autochtone de l’année au dernier gala de l’ADISQ, et de la rappeuse d’origine zambienne BackXwash, aussi connue sous le nom de Ashanti Mutinta. Jeudi 4 août, 20 h, scène Casino de Montréal de l’Esplanade du Parc olympique. Gratuit.

Claudia Bouvette, ici en prestation à Osheaga 2022

Cabaret de la Fierté

Le Monastère renouvelle son partenariat avec Fierté Montréal et propose un cabaret de cirque sexy, drôle et piquant, à saveur 2SLGBTQI+, avec des acrobates de la communauté dans son jardin tout juste fraîchement rénové. On pourra savourer des numéros puissants et émouvants en prenant un verre, alcoolisé ou pas, de produits 100 % québécois. Un DJ animera ensuite l’ambiance jusqu’au bout de la nuit! 4, 5, 6, 11, 12 et 13 août, 21 h, Monastère.

Un spectacle en plein air au Monastère

Xcellence

Ici, c’est la grande célébration des personnes queer et/ou trans racisé.e.s, à laquelle prendront part de multiples visages d’ici, comme Digital Polyglot, la FHomme, DJ KidCrayola, Molygum, Tonton Saucier, Syana Barbara et Djipoune. Le party s’annonce costaud; il débutera en fin d’après-midi et ne doit se terminer qu’à 23 h! Vendredi 5 août, 16 h, scène Casino de Montréal de l’Esplanade du Parc olympique. Gratuit.

DJ KidCrayola

Courtoisie Fierté Montréal

Salon du livre en plein air

C’est l’occasion de bouquiner et de faire dédicacer les pages de vos achats, sous un ciel qu’on espère clément. Auteurs, autrices et auteurices seront sur place pour vendre leurs livres, les autographier et en discuter avec lecteurs et lectrices. Pour le plaisir des mots! Samedi 6 août, 11 h à 18 h, rue Sainte-Catherine Est.

Ariane Moffatt, ici en prestation aux Francos de Montréal 2022

FeminiX

Accompli uniquement par, et pour des femmes de la diversité, FeminiX ralliera des pointures telles Ariane Moffatt, Sarahmée, Laura Niquay, Calamine, DJ Kris Tin et DJ Sam dans des prestations «vibrantes, renversantes et dansantes», laisse planer l’organisation. On voguera de la pop au rap, et de l’indie au disco dans ce qu’on annonce comme un merveilleux cocktail pétillant. Encore là, enfilez de bons souliers, la veillée finira tard! Samedi, 6 août, 16 h, scène Casino de Montréal de l’Esplanade du Parc olympique. Gratuit.

La rappeuse Sarahmée